Milan, Tare incorona Allegri: "Porta mentalità vincente". Su Jashari: "Vuole venire da noi"

Poi un piccolo focus sul mercato: "Per quanto riguarda il mercato, stiamo lavorando per Jashari. Ci teniamo che venga al Milan, la sua volontà è quella, ma in questo momento dobbiamo rispettare le dinamiche del Bruges con cui lui è sotto contratto. Abbiamo fatto una grande offerta che rispecchia il valore del giocatore e dei club coinvolti, mi auguro che questa vicenda si chiuda al meglio per il Milan e per il giocatore".