Milan, Bennacer può sbloccare il mercato: l'Arabia lo tenta, c'è la clausola

MILAN

L'addio dell'algerino aiuterebbe i rossoneri: Moncada vuole Fofana del Monaco

© Getty Images L'abbiamo scritto a chiare lettere: il mercato del Milan dipende da quello dai suoi big. Dalle loro cessioni esattamente, e quest'anno potrebbe essere l'addio di Ismael Bennacer a stappare le mosse in entrata dei rossoneri un anno dopo Sandro Tonali. L'Arabia Saudita si sarebbe mossa concretamente per strappare l'algerino ai meneghini: ieri, rivela Alfredo Pedullà, sarebbe già andato in scena un summit. L'incontro, durato oltre 4 ore, sarebbe stato utile per programmare l'assalto all'ex Empoli, che nel contratto ha una clausola per liberarsi pari a 50 milioni di euro, valida per il mese di luglio solo per i club esteri.

Con Reijnders e Loftus-Cheek considerati intoccabili, sarebbe proprio Bennacer a fare spazio a Youssouf Fofana, in uscita dal Monaco e fortemente voluto da Moncada. Il Milan sta spingendo, e con l'uscita di scena della Juventus finita su Thuram, il 25enne si sarebbe avvicinato di un bel po' a Milanello. Ad aiutare i 19 campioni d'Italia anche il contratto in scadenza tra un anno col Monaco: sborsando circa 25 milioni di euro, Fonseca potrebbe avere quel baluardo di metà campo fondamentale per garantire equilibrio.

La trattativa per il classe 1999 è già ben impostata, dopo l'Europeo è prevista l'accelerata definitiva per un colpo che in casa Milan serve come il pane al pari della punta. Oltre a Bennacer, attenzione anche ad Adli sul fronte uscite: l'ex Bordeaux, rilanciato lo scorso anno, è tutt'altro che certo di restare.