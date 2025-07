Milan, il bomber solo a metà agosto: fissato il budget, si aspetta la Premier. Vlahovic fuori dai radar

Dopo Jashari il focus del Milan sarà tutto puntato sui terzini: il nome di Doué è ai primi posti. La spesa sarà contenuta, mentre per regalare ad Allegri la punta da affiancare a Gimenez ci sarà da attendere. Forse addirittura la metà di agosto quando si innescherà una reazione a catena dettata dai movimenti delle big dalla Premier League. Al momento il Milan attende senza affondare il colpo, considerando che il budget stanziato, circa 25 milioni di euro, non permette di sognare. Si cercherà di cogliere le opportunità: il rinforzo non porterà sicuramente il nome di Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus ma non considerato fattibile dalle parti di Casa Milan.