Il Milan si muove per Guéla Doué: offerti 15 milioni allo Strasburgo

A un passo dalla chiusura con il Bruges per Ardon Jashari, pedina fondamentale per completare, in attesa di Modric, il centrocampo, il Milan comincia a muoversi anche per rinforzare la difesa. Stando a quanto scritto dal quotidiano francese L'Equipe, i rossoneri avrebbero infatti inviato un'offerta da 15 milioni allo Strasburgo per Guéla Doué, 22enne terzino destro con un contratto in scadenza nel 2029. Il Diavolo avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il giocatore, che sarebbe pronto a firmare fino al 2030, ma ancora non hanno avuto una risposta positiva dal club francese che, anzi, sembrerebbe restio ad accettare la prima proposta di Igli Tare.



Doué, che avrebbe il gradimento di Massimiliano Allegri, può giocare sia da esterno basso destro che, eventualmente, da centrale in una difesa a tre e la sua duttilità sarebbe in particolare molto apprezzata. La trattativa non è però ancora entrata nel vivo e nei prossimi giorni si capirà meglio quali siano le reali possibilità di condurla in porto.