Il Milan blinda i suoi big: Pulisic a un passo dal rinnovo, si attende solo la firma

Christian Pulisic si è ripreso il Milan. Lo ha fatto in campo a suon di gol e molto presto arriverà anche il rinnovo fino al 2031. Questione di giorni con l'ex Chelsea e Borussia Dortmund che si candida a essere anche un pilastro del futuro del club a trazione americana. Il fantasista, tornato in forma e sempre decisivo (quando segna lui il Milan di Amorim vince sempre), era stato al centro di voci di mercato la scorsa estate quando diversi club avevano provato a riportarlo in patria con esito negativo. Cardinale infatti, non ha mai pensato a una sua cessione.