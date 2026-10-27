MANOVRE ROSSONERE

Il Milan blinda i suoi big: Pulisic a un passo dal rinnovo, si attende solo la firma

L'americano è rinato con Amorim: quando segna i rossoneri vincono sempre. Per lui prolungamento fino al 2031

27 Ott 2026 - 09:53
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 Christian Pulisic si è ripreso il Milan. Lo ha fatto in campo a suon di gol e molto presto arriverà anche il rinnovo fino al 2031. Questione di giorni con l'ex Chelsea e Borussia Dortmund che si candida a essere anche un pilastro del futuro del club a trazione americana. Il fantasista, tornato in forma e sempre decisivo (quando segna lui il Milan di Amorim vince sempre), era stato al centro di voci di mercato la scorsa estate quando diversi club avevano provato a riportarlo in patria con esito negativo. Cardinale infatti, non ha mai pensato a una sua cessione.

A qualche mese di distanza il prolungamento è a un passo: il rinnovo del classe 1998, da 3 anni nel capoluogo meneghino, segue quello di Pavlovic. Due conferme pesanti per un Milan che la scorsa estate ha iniziato un nuovo progetto. Il prossimo rinnovo dovrebbe essere quello di Adrien Rabiot: il francese è un elemento imprescindibile e i contatti sono già in corso. Anche qui, l'obiettivo del club rossonero è quello di blindare il centrocampista fino al 2031.

 

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