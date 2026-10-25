Dimarco-Inter, distanza economica sul rinnovo: cosa chiede l'esterno

Federico Dimarco andrà in scadenza di contratto nel 2027 ma l'Inter ha dalla sua parte una clausola unilaterale per estendere l'accordo di un'ulteriore stagione, cosa che ha già fatto: quindi di fatto l'esterno nerazzurro è come fosse legato al club fino al 30 giugno 2028.
Ma, scrive la Gazzetta dello Sport, resta delicato il confronto sulle cifre: con l'estensione del contratto arriverà a guadagnare 5,2 milioni di euro l'anno ma l'ambizione del giocatore, che compirà 29 anni il prossimo 10 novembre, è quella di diventare il secondo più pagato della rosa a quota 7,5 milioni (Lautaro è primo con 9 milioni di ingaggio).
L'Inter ha altre idee e quando si confronterà Arturo Canales, nuovo procuratore di Dimarco dopo l'addio a Roc Nation, cercherà di andargli incontro lavorando soprattutto sui bonus ma non superando certe cifre anche perché, a differenza di giocatori come Thuram, sul contratto dell'azzurro non può essere sfruttato il Decreto Crescita.