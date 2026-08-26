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Calciomercato Milan, rilancio del Galatasaray per Leao: offerta da 50 milioni tra fisso e bonus

Nuova proposta del Galatasaray per Rafael Leao per raggiungere i 50 milioni richiesti. Le cifre, la formula e i dettagli sull'ingaggio

26 Ago 2026 - 14:33
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Nonostante le voci dalla Premier League, il Galatasaray resta l'opzione più probabile per il futuro di Rafael Leao e il rilancio dei turchi, atteso nelle prossime ore, conferma la pista di mercato. Un'offerta migliorativa rispetto ai 40 milioni più bonus prospettati qualche giorno fa e che il Milan questa volta valuterà molto seriamente perché tocca i famosi 50 milioni di euro che vuole Gerry Cardinale.

Il rilancio Gala per Leao

 Il Galatasaray ha pensato a questa proposta per convincere i rossoneri: 35 milioni di euro di base fissa, più 5 milioni di bonus "facili" (in pratica se il club turco si piazzerà tra le prime 24 del girone unico di Champions League) più ulteriori 10 milioni di bonus "difficili" se il Gala approderà ai quarti di finale di Champions.

Super ingaggio per Leao

 Chiaro che quota 50 non è garantita al 100%, la formula resta complessa, ma la prospettiva è comunque quella di toccare cinquanta milioni: ora sta al Milan decidere se accettare, anche perché i giorni passano e la fine del mercato (che in Turchia chiude il 3 settembre, 48 ore dopo quello italiano) si avvicina. Leao, che ha rifiutato l'Al Hilal perché vuole restare in Europa, sembra preferire l'opzione turca anche per i 12 milioni di euro d'ingaggio prospettati dal Galatasaray mentre non ci sono novità sull'Aston Villa, che cerca un centravanti e non un esterno perché sta per cedere Watkins in Arabia. Mateta e Kofane del Leverkusen, al momento, sono più graditi a Emery rispetto a Leao. Molto freddo anche il Tottenham, che non sembra interessato al portoghese. 

Intanto Leao ha svolto una buona parte dell'ultimo allenamento in gruppo ma resta in forse per una possibile convocazione con il Venezia per ragioni di mercato.

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© Getty Images | 1) Goncalo Ramos, 74 milioni di euro 
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