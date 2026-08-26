Calciomercato Milan, rilancio del Galatasaray per Leao: offerta da 50 milioni tra fisso e bonus

Chiaro che quota 50 non è garantita al 100%, la formula resta complessa, ma la prospettiva è comunque quella di toccare cinquanta milioni: ora sta al Milan decidere se accettare, anche perché i giorni passano e la fine del mercato (che in Turchia chiude il 3 settembre, 48 ore dopo quello italiano) si avvicina. Leao, che ha rifiutato l'Al Hilal perché vuole restare in Europa, sembra preferire l'opzione turca anche per i 12 milioni di euro d'ingaggio prospettati dal Galatasaray mentre non ci sono novità sull'Aston Villa, che cerca un centravanti e non un esterno perché sta per cedere Watkins in Arabia. Mateta e Kofane del Leverkusen, al momento, sono più graditi a Emery rispetto a Leao. Molto freddo anche il Tottenham, che non sembra interessato al portoghese.