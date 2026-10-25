Juventus, Ekhator rientra per... andare via? Le prospettive per gennaio

25 Ott 2026 - 09:00
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Jeff Ekhator © italyphotopress

Jeff Ekhator © italyphotopress

Jeff Ekhator potrebbe valutare una cessione in prestito durante la sessione di mercato di gennaio per ritrovare continuità e spazio sul terreno di gioco.

Bloccato finora da due infortuni muscolari che gli hanno fatto saltare ben 10 partite, l'attaccante della Juventus avrà a disposizione le gare di dicembre per mettersi in mostra agli ordini di Luciano Spalletti. Se le valutazioni del tecnico e del club dovessero evidenziare una carenza di minutaggio, si aprirebbe l'ipotesi di un trasferimento temporaneo.

Tra le possibili destinazioni per il classe 2006 figurano un suggestivo ritorno al Genoa oppure un approdo al Parma alla ricerca di rinforzi offensivi, oltre ad altri club in Serie A pronti a garantirgli un ruolo da protagonista per la seconda parte della stagione. Lo scrive Tuttosport.

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