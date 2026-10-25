Juventus, Ekhator rientra per... andare via? Le prospettive per gennaio

Bloccato finora da due infortuni muscolari che gli hanno fatto saltare ben 10 partite, l'attaccante della Juventus avrà a disposizione le gare di dicembre per mettersi in mostra agli ordini di Luciano Spalletti. Se le valutazioni del tecnico e del club dovessero evidenziare una carenza di minutaggio, si aprirebbe l'ipotesi di un trasferimento temporaneo.