Il Milan fa sul serio per Tresoldi: c'è la mossa di Cardinale, i rossoneri preparano il piano

Cardinale vuole muoversi in anticipo sfruttando anche la passione del ragazzo per i colori rossoneri. Non a caso ha ordinato di seguirlo sia per il mercato di gennaio che per quello estivo. Anticipare la concorrenza dei club inglesi sarebbe la mossa ideale: il prezzo di Tresoldi ha già toccato quota 50 milioni di euro e a giugno potrebbe aumentare ancora. E il Bruges, che due estati fa non ha fatto sconti ai rossoneri per Jashari, già pregusta l'ennesima cessione record. Staremo a vedere, intanto il Milan si è mosso e fa sul serio.