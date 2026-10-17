MANOVRE ROSSONERE

Il Milan fa sul serio per Tresoldi: c'è la mossa di Cardinale, i rossoneri preparano il piano

Il 22enne stuzzica il patron rossonero: l'attaccante sarebbe il colpo perfetto per il progetto di RedBird 

17 Ott 2026 - 09:07
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La tripletta a San Siro contro l'Inter ha acceso, ancora di più, i fari su Nicolò Tresoldi. Le prestazioni del classe 2002, unito al suo tifo rossonero, non sono passate inosservate a Gerry Cardinale che pensa proprio a lui per il Milan del futuro. Chiariamoci: si parla di un'operazione complicata che, con la Premier League in ballo, potrebbe diventare quasi impossibile.

Ma il patron del club rossonero non vuole avere rimpianti e, scrive La Gazzetta dello Sport, ha chiesto ai suoi uomini mercato di tenere monitorata la situazione con l'entourage del ragazzo. D'altronde per età e caratteristiche Tresoldi rientra alla perfezione parametri di RedBird e del Milan che, negli ultimi mesi, ci ha provato davvero per Endrick. Un profilo, quello del brasiliano, che si avvicina a Tresoldi sotto tanti aspetti.

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Cardinale vuole muoversi in anticipo sfruttando anche la passione del ragazzo per i colori rossoneri. Non a caso ha ordinato di seguirlo sia per il mercato di gennaio che per quello estivo. Anticipare la concorrenza dei club inglesi sarebbe la mossa ideale: il prezzo di Tresoldi ha già toccato quota 50 milioni di euro e a giugno potrebbe aumentare ancora. E il Bruges, che due estati fa non ha fatto sconti ai rossoneri per Jashari, già pregusta l'ennesima cessione record. Staremo a vedere, intanto il Milan si è mosso e fa sul serio.

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