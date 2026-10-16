Il Milan blinda Cisse: era destinato al PSV, ora Cardinale gli triplica lo stipendio

Una sliding door che potrebbe avergli cambiato la carriera. Cisse infatti in due mesi si è preso il Milan: dopo i gol e le prestazioni convincenti in Serie A, è arrivata anche una scintillante tripletta in Europa League al Salisburgo. E pensare che il classe 2006 è stato molto vicino a non indossare la maglia del Diavolo. Lo scorso gennaio, quando poi i rossoneri comprarono dal Catanzaro lasciandolo in prestito fino a fine stagione, Cisse era veramente vicino a un trasferimento in Olanda, al Psv Eindhoven. C'è voluto un blitz del Milan per impedire di disperdere un altro talento italiano che ha rotto gli induci e bruciando la concorrenza sul ragazzo. Ciro Polito, direttore sportivo dei calabresi, ha rivelato che è stata proprio la possibilità di trattenere il ragazzo fino a fine stagione a far pendere la bilancia dal lato dei rossoneri: "Il PSV era la squadra che lo voleva a tutti i costi. Io non volevo perché me lo avrebbe portato via. Poi il Milan ci ha creduto e io tifavo perché rimanesse in Italia. Avevo fatto una chiacchierata anche con la Roma".