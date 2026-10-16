Il Milan blinda Cisse: era destinato al PSV, ora Cardinale gli triplica lo stipendio

Poteva essere al Psv, alla Roma o in prestito al Torino, oggi invece Alphadjo Cisse gioca, segna e determina per il Milan. Tanto che Gerry Cardinale vorrebbe blindarlo portando il suo stipendio dagli attuali 500mila euro a stagione a 1,5 milioni.
Sliding door Milan
Una sliding door che potrebbe avergli cambiato la carriera. Cisse infatti in due mesi si è preso il Milan: dopo i gol e le prestazioni convincenti in Serie A, è arrivata anche una scintillante tripletta in Europa League al Salisburgo. E pensare che il classe 2006 è stato molto vicino a non indossare la maglia del Diavolo. Lo scorso gennaio, quando poi i rossoneri comprarono dal Catanzaro lasciandolo in prestito fino a fine stagione, Cisse era veramente vicino a un trasferimento in Olanda, al Psv Eindhoven. C'è voluto un blitz del Milan per impedire di disperdere un altro talento italiano che ha rotto gli induci e bruciando la concorrenza sul ragazzo. Ciro Polito, direttore sportivo dei calabresi, ha rivelato che è stata proprio la possibilità di trattenere il ragazzo fino a fine stagione a far pendere la bilancia dal lato dei rossoneri: "Il PSV era la squadra che lo voleva a tutti i costi. Io non volevo perché me lo avrebbe portato via. Poi il Milan ci ha creduto e io tifavo perché rimanesse in Italia. Avevo fatto una chiacchierata anche con la Roma".
In estate il Milan aveva valutato di mandarlo in prestito per farlo crescere (il Torino l'avrebbe preso subito) ma Ruben Amorim, che da sempre lavora molto bene con i giovani, ha deciso di tenerselo stretto, intravedendo colpi e giocate da potenziale fuoriclasse. "I love Cisse", aveva detto con un pizzico di ironia il portoghese: oggi Alpha sta facendo la differenza e ripagando completamente la fiducia del suo allenatore.