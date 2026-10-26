Roma, ufficiale il rinnovo di Lulli fino al 2031

26 Ott 2026 - 16:13
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ora è ufficiale. La Roma ha annunciato il rinnovo di contratto di Emanuele Lulli. L'esterno classe 2007 lanciato da Gasperini si lega ai giallorossi fino al 2031. Di seguito il comunicato ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Emanuele Lulli. L'esterno giallorosso, che in questa stagione ha esordito tra i professionisti, trovando anche il primo gol nella sfida contro il Genoa, ha firmato un accordo quinquennale fino al 30 giugno 2031. Lulli e la Roma continuano a scrivere insieme il proprio futuro, nel segno della continuità e dell'appartenenza ai colori giallorossi. Complimenti, Emanuele!"

Ultimi video

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

14:38

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

02:42
Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

I più visti di Mercato

Manchester United: Carrick a rischio ma niente esonero immediato. Intanto Conte si scalda: sono tre gli sfidanti

Icardi, Benzema, Sancho e non solo: quanti svincolati di lusso. Sfoglia la FOTOGALLERY

Da Icardi a Benzema, fino a... Sancho: quanti svincolati di lusso FOTO

Erling Haaland (Manchester City): 220 milioni di euro

La top 11 dei calciatori che valgono di più: nessuno della Serie A ma c'è un italiano

Conte

Lo United pronto ad anticipare tutti per Conte: Carrick a Como si gioca la panchina

2) Lautaro Martinez (Inter): 88 milioni di euro

Cinque interisti nella top 10 dei giocatori di A che valgono di più ma in testa c'è uno juventino

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:18
Udinese, avanti con Runjaic: "Non è fiducia a tempo"
16:13
Roma, ufficiale il rinnovo di Lulli fino al 2031
21:54
Mignani è il nuovo allenatore del Catanzaro
Jeff Ekhator
09:00
Juventus, Ekhator rientra per... andare via? Le prospettive per gennaio
Federico Dimarco
08:00
Dimarco-Inter, distanza economica sul rinnovo: cosa chiede l'esterno