Roma, ufficiale il rinnovo di Lulli fino al 2031

Ora è ufficiale. La Roma ha annunciato il rinnovo di contratto di Emanuele Lulli. L'esterno classe 2007 lanciato da Gasperini si lega ai giallorossi fino al 2031. Di seguito il comunicato ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Emanuele Lulli. L'esterno giallorosso, che in questa stagione ha esordito tra i professionisti, trovando anche il primo gol nella sfida contro il Genoa, ha firmato un accordo quinquennale fino al 30 giugno 2031. Lulli e la Roma continuano a scrivere insieme il proprio futuro, nel segno della continuità e dell'appartenenza ai colori giallorossi. Complimenti, Emanuele!"