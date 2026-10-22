Juve, Bremer nel mirino del Bayer Leverkusen per gennaio. Rispunta Tomori?

Il flirt con il capitano della Juve ha già visto la prima mossa da parte del club tedesco, che si è mosso con l'entourage del calciatore per sondare l'eventuale disponibilità al trasferimento e per confermare di essere pronto a un'offerta nel giro di due mesi. Bremer e i suoi agenti non avrebbero chiuso la porta, sottolinea La Gazzetta dello Sport.