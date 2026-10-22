Juve, Bremer nel mirino del Bayer Leverkusen per gennaio. Rispunta Tomori?
Il difensore brasiliano corteggiato dai tedeschi dopo le tensioni in seguito alla sconfitta con la Lazio. Il milanista in cima alla lista di Massara per sostituirlo
Il tracollo con la Lazio, le parole pesanti rivolte ai compagni accusati di "nascondersi", il chiarimento con Spalletti e con il gruppo bianconero. Nei giorni più tesi dell'avventura di Gleison Bremer alla Juventus, si riaprono anche vecchi spiragli di mercato che potrebbero portare il centrale brasiliano lontano da Torino dopo 4 anni, già a gennaio.
Se in estate nessuna squadra si era fatta avanti in modo concreto per il 29enne, stavolta le sirene dalla Germania risuonano chiare: Bremer è entrato nel mirino del Bayer Leverkusen, club con cui la Juventus ha già concluso l'affare Alajbegovic nell'ultima sessione di mercato. Il Bayer, abituato a puntare sui giovani, potrebbe fare un'eccezione per farsi guidare dal centrale ormai esperto.
Il flirt con il capitano della Juve ha già visto la prima mossa da parte del club tedesco, che si è mosso con l'entourage del calciatore per sondare l'eventuale disponibilità al trasferimento e per confermare di essere pronto a un'offerta nel giro di due mesi. Bremer e i suoi agenti non avrebbero chiuso la porta, sottolinea La Gazzetta dello Sport.
Chiaro che, a meno di nuovi sviluppi preoccupanti nel rapporto tra il difensore e lo spogliatoio, la Juventus non sia disposta a cederlo a prezzo di saldo. Se però arrivasse un'offerta soddisfacente, i bianconeri e Bremer potrebbero anche stringersi la mano e dirsi addio dopo quattro stagioni e mezzo insieme.
In quel caso, la Juve sarebbe costretta a tornare immediatamente sul mercato e lo farebbe con un nome già in testa per il sostituto: Fikayo Tomori. Pallino del Ds Ricky Massara dai tempi dello scudetto vinto insieme al Milan, Tomori è finito ai margini del progetto rossonero (appena 1 presenza in Serie A e 1 in Europa League) dopo la mancata cessione estiva.
Inoltre, il contratto del difensore inglese scade nel giugno 2027 e la Juventus fiuta la possibile occasione, anche perché parliamo di un 28enne ampiamente abituato alla Serie A e non solo. A prescindere da Bremer, la pista che porterebbe Tomori alla Juve è da considerare anche in vista della prossima estate, quando il classe 1997 nato in Canada potrebbe essere addirittura svincolato.