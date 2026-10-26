Udinese, avanti con Runjaic: "Non è fiducia a tempo"

La sconfitta casalinga di ieri sera contro il Milan non ha modificato l'atteggiamento dell'Udinese nei confronti di Kosta Runjaic. La società continua a manifestare fiducia nel tecnico tedesco - "non è a tempo", filtra dai vertici - convinta che possa individuare le soluzioni per uscire dalla crisi di risultati: sono ormai sei le sconfitte consecutive in Serie A. Saranno comunque decisive le prossime due partite, mercoledì in trasferta a Parma e sabato in casa contro la Roma, nelle quali l'allenatore si giocherà la permanenza sulla panchina bianconera. Per cautelarsi, il club ha tuttavia già effettuato alcuni sondaggi esplorativi con possibili sostituti, senza tuttavia avviare una vera trattativa.