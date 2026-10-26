Udinese, avanti con Runjaic: "Non è fiducia a tempo"

La sconfitta casalinga di ieri sera contro il Milan non ha modificato l'atteggiamento dell'Udinese nei confronti di Kosta Runjaic. La società continua a manifestare fiducia nel tecnico tedesco - "non è a tempo", filtra dai vertici - convinta che possa individuare le soluzioni per uscire dalla crisi di risultati: sono ormai sei le sconfitte consecutive in Serie A. Saranno comunque decisive le prossime due partite, mercoledì in trasferta a Parma e sabato in casa contro la Roma, nelle quali l'allenatore si giocherà la permanenza sulla panchina bianconera. Per cautelarsi, il club ha tuttavia già effettuato alcuni sondaggi esplorativi con possibili sostituti, senza tuttavia avviare una vera trattativa.
L'orientamento di Gino Pozzo sarebbe, infatti, quello di proseguire con Runjaic fino a giugno, quando scadrà il suo contratto, evitando un cambio in corsa. Serviranno però risultati immediati per scongiurare un ribaltone: restare a 4 punti, alla decima giornata, sarebbe troppo pericoloso anche per l'attuale patron della squadra, subentrato da anni al papà Gianpaolo nella gestione del club e di quello "gemello" inglese del Watford.