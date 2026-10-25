Mignani è il nuovo allenatore del Catanzaro

È Michele Mignani il nuovo allenatore del Catanzaro. Lo ha annunciato stasera la società sul proprio sito. "US Catanzaro 1929 - è scritto nella nota - comunica di aver affidato a mister Michele Mignani la guida tecnica della prima squadra. Mignani ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 30 giugno 2028". A comporre il suo staff, prosegue la società, "al momento, saranno l'allenatore in seconda Simone Vergassola e i collaboratori tecnici Emanuele Insalata e Davide Campofranco". La società "dà il benvenuto a mister Mignani e al suo staff, augurando loro buon lavoro alla guida delle Aquile". Il Catanzaro ieri aveva esonerato Giorgio Gorgone dopo la sconfitta casalinga contro l'Ascoli per 6 a 1 e la squadra ultima in classifica a 4 punti.