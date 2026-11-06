Milan “inaccettabile”, duro confronto Amorim-squadra: e a gennaio arriva Krosche…

Emblematico, in questo senso, il caso di Filippo Terracciano: la sua stagione racconta di 45 minuti giocati male contro il Benfica prima della sostituzione all'intervallo, del rosso diretto da subentrato a Salisburgo e della brutta prestazione, coi fischi di San Siro, contro il Ferencavaros. Ma quello del difensore ex Verona non è l’unico esempio, perché Jashari continua a mostrare limiti tecnici, tattici e di ritmo evidenti, Camarda gioca pochissimo e quando lo fa non incide mai e Bartesaghi (che ha superato Estupinan nelle gerarchie) è tornato a palesare i difetti della scorsa stagione in termini di personalità e concentrazione. E Torriani? Vero, la sua papera ha spianato la strada agli ungheresi, ma il portierino rossonero è stato il migliore in campo dei suoi e gli applausi di San Siro devono dargli fiducia, il posto di vice-Maignan se lo merita.