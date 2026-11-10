MANOVRE ROSSONERE

Milan, all-in di Cardinale sul mercato di gennaio: si lavora a tre colpi, gli scenari

Complici gli infortuni e una rosa con diversi buchi, i rossoneri compreranno nella finestra invernale dei trasferimenti

di Claudio Raimondi
10 Nov 2026 - 19:29
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Il Diavolo è pronto a infiammare anche il mercato di gennaio dopo aver speso 150 milioni di euro in estate. D'altronde Gerry Cardinale era stato chiaro una decina di giorni fa. "Sul mercato continueremo a essere aggressivi, opportunisti e continuerò a rinforzare la nostra panchina con giocatori da Milan". Non solo intenti perché l'innesto di Markus Krosche come Head of Football in società va letto come un'accelerata per farsi trovare pronti quando il prossimo 2 gennaio riaprirà il mercato. La priorità riguarda la difesa con Tomori e Terracciano che potrebbero lasciare il club rossonero per fare spazio a Gonçalo Inacio che Amorim vuole incorporare nella rosa che ha una clausola da 60 milioni di euro, ma che può lasciare lo Sporting Lisbona per una cifra inferiore attorno ai 40 milioni di euro.

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Oltre a un nuovo difensore gli infortuni piuttosto seri di Saelemakers e Chukuwueze, di fatto due titolari, impongono soluzioni per mantenere il reparto offensivo competitivo anche in Europa League. Endrick del Real Madrid è un pallino di Cardinale e proprio nelle ultime ore il brasiliano nonostante l'ostracismo di Josè Mourinho ha lanciato segnali "Non so cosa succederà a gennaio, è tutto nelle mani di Dio. Chiedo soltanto ciò che è meglio per la mia carriera". Un'operazione da 40 milioni di euro, magari inserendo una recompra, e ancora tutta da strutturare. Di sicuro un tentativo sarà fatto anche per l'altro obiettivo Tresoldi che il Bruges valuta almeno 35 milioni di euro, ma dove la volontà del giocatore - da sempre tifoso rossonero - è già piuttosto nota.

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