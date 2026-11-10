Milan, all-in di Cardinale sul mercato di gennaio: si lavora a tre colpi, gli scenari

Oltre a un nuovo difensore gli infortuni piuttosto seri di Saelemakers e Chukuwueze, di fatto due titolari, impongono soluzioni per mantenere il reparto offensivo competitivo anche in Europa League. Endrick del Real Madrid è un pallino di Cardinale e proprio nelle ultime ore il brasiliano nonostante l'ostracismo di Josè Mourinho ha lanciato segnali "Non so cosa succederà a gennaio, è tutto nelle mani di Dio. Chiedo soltanto ciò che è meglio per la mia carriera". Un'operazione da 40 milioni di euro, magari inserendo una recompra, e ancora tutta da strutturare. Di sicuro un tentativo sarà fatto anche per l'altro obiettivo Tresoldi che il Bruges valuta almeno 35 milioni di euro, ma dove la volontà del giocatore - da sempre tifoso rossonero - è già piuttosto nota.