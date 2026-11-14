Frosinone, ds Castagnini: "Aspettiamo Raimondo, a gennaio terremo tutti"

14 Nov 2026 - 17:56
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"Quelli raccolti finora sono risultati inaspettati, ma il cammino è lungo e difficile. L'inizio è buono, ma siamo ancora in salita". Così nel giorno del suo settantesimo compleanno Renzo Castagnini, ds del Frosinone, è intervenuto a Radio Sportiva. Il cambio dalla B alla A. "Avevamo fiducia nella squadra dello scorso anno, abbiamo fatto una promozione importante, perdendo solo tre partite. Sono arrivati giocatori forti, alcuni si stanno ancora inserendo. Con Clara Vista abbiamo risorse e prospettive", ha detto. Su Raimondo. "Lo abbiamo preso dopo una stagione da zero gol. Crediamo in lui, ma il suo impatto è stato inaspettato. Peccato per l'infortunio, ma lo aspettiamo", ha ammesso Castagnini. Sul mercato di gennaio. "Kvernadze e Palmisani? Sono attenzionati, e molto. Ma credo sia ancora presto per loro, inoltre credo che per gennaio terremo tutti. Con Clara Vista ne abbiamo la forza. In entrata? E' difficile migliorare questa squadra, bisogna stare attenti. Se capita l'occasione la coglieremo", ha concluso.

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