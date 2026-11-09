Milan, Amorim lancia segnali e attende risposte dal mercato. E Cisse va blindato

Sempre abbottonato davanti alle telecamere sul tema mercato, Ruben Amorim sta mandando segnali chiari in campo. Lo fa con le sue scelte, a volte sorprendenti ma che, specialmente in campionato, si sono rivelate vincenti. L'ultima? Puntare su Musah come terzino sinistro in occasione di Genoa-Milan lasciando Bartesaghi ed Estupinan in panchina. Due profili che sembrano non convincere appieno il tecnico portoghese, alle prese da settimane con i buchi causati dagli infortuni ma anche da una rosa ancora da completare. A gennaio l'ex Sporting Lisbona si aspetta risposte sul mercato da parte della proprietà che ha però già garantito di intervenire.
In che ruoli? Se a sinistra gli uomini sono presenti ma non forniscono garanzie, sull'out destro la situazione è opposta: non c'è un laterale di ruolo e il ko di Chukwueze ha peggiorato la situazione. Insomma, due arrivi sulle fasce sarebbero più che graditi. E poi c'è il capitolo difesa, forse quello che preoccupa di più Amorim. Quest'ultimo, alle prese con l'indisponibilità di Pavlovic nelle ultime ore, è stato costretto a schierare Terracciano come centrale di difesa nella ripresa a Marassi. Senza dimenticare l'utilizzo di Diawara, schierato con costanza nonostante un anno fa giocasse nella Serie B francese. Un centrale quindi sarebbe indispensabile così come un vice Gonçalo Ramos. Camarda, il vice-designato, è stato utilizzato col contagocce. L'ex Lecce non sembra ancora all'altezza e avrebbe bisogno di macinare minuti altrove.
Vedremo se Krosche, il prossimo Head of Football del Milan, riuscirà a soddisfare tutte le richieste di Amorim. Sicuramente il tedesco dovrà ultimare i rinnovi di Rabiot (è sotto contratto fino al 2028) e Alphadio Cisse. Le sirene della Premier League per l'ex Catanzaro sono già suonate, e nei piani del club rossonero c'è l'intenzione di prolungare e adeguare il contratto del 20enne, convocato anche in Nazionale da Mancini.