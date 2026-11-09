Milan, Amorim lancia segnali e attende risposte dal mercato. E Cisse va blindato

In che ruoli? Se a sinistra gli uomini sono presenti ma non forniscono garanzie, sull'out destro la situazione è opposta: non c'è un laterale di ruolo e il ko di Chukwueze ha peggiorato la situazione. Insomma, due arrivi sulle fasce sarebbero più che graditi. E poi c'è il capitolo difesa, forse quello che preoccupa di più Amorim. Quest'ultimo, alle prese con l'indisponibilità di Pavlovic nelle ultime ore, è stato costretto a schierare Terracciano come centrale di difesa nella ripresa a Marassi. Senza dimenticare l'utilizzo di Diawara, schierato con costanza nonostante un anno fa giocasse nella Serie B francese. Un centrale quindi sarebbe indispensabile così come un vice Gonçalo Ramos. Camarda, il vice-designato, è stato utilizzato col contagocce. L'ex Lecce non sembra ancora all'altezza e avrebbe bisogno di macinare minuti altrove.