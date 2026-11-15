Juventus, sirene dalla Premier League per Kelly: sondaggio per il difensore

Il Sunderland ha avviato un primo sondaggio esplorativo per riportare in Premier League Lloyd Kelly nel mercato di gennaio, sfruttando lo scarso impiego nella Juventus in questa prima parte di stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Nonostante il club inglese, attualmente invischiato in piena zona retrocessione, veda nel difensore un rinforzo ideale per risalire la china nella seconda metà del campionato, Kelly ha finora manifestato una certa freddezza di fronte alla prospettiva di un trasferimento invernale.