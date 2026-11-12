MANOVRE ROSSONERE

Milan, di tutto per Tresoldi: ma il Bruges vuole 60 milioni

L'attaccante italo-tedesco è in cima alla lista dei rossoneri per gennaio. Il giocatore è pronto a trasferirsi in Italia, ma...

12 Nov 2026 - 09:03
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Ogni volta che si parla di Bruges il tifoso milanista ha un piccolo sussulto di paura. E come si fa a non capirlo? Lo storico non lascia dubbi: due trattative tra il club belga e il Milan, due delusioni. Con tanto di colloqui estenuanti per ottenere uno sconto che poi, nei fatti, non arriva mai. E allora, anche oggi, che in cima alla lista del Diavolo c'è Nicolò Tresoldi, il misto di aspettativa e terrore la fa da padrone. Ma partiamo dai dati di fatto: il Milan vuole Tresoldi per dare una mano là davanti al povero, e spesso isolatissimo, Gonçalo Ramos e aumentare in maniera esponenziale il proprio potenziale offensivo (con la rosa, tra l'altro, che si asciugherà di Camarda, destinato al prestito). Il giocatore, milanista da sempre, è pronto a chiudere la valigia e prendere il primo volo per Malpensa. Il Bruges, dal canto suo, è società che vende. Cosa manca dunque per andare a dama? Sostanzialmente tutto, perché il club belga è disposto sì a vendere, ma come gli affare De Ketelaere e Jashari dimostrano, il prezzo lo fa lui e ha un margine ridottissimo di variabilità. Già, il prezzo: 60 milioncini. Mica uno scherzo.

Il giocatore, però, quei soldi oggi li vale tutti. Sorvolando sulla tripletta all'Inter in Champions che ogni tifoso rossonero non ha certo dimenticato, Tresoldi ha fin qui segnato 8 gol in campionato, 5 in Champions e uno in Supercoppa, per un totalone che fa 14 gol in 17 partite, cui va aggiunto un assist. Un curriculum di tutto rispetto che ha ovviamente destato l'attenzione non solo del Milan, ma anche del Bayern Monaco e di altri club europei di una certa importanza. Ma il Milan è il suo sogno di bambino e lui è invece diventato una specie di fissazione per Gerry Cardinale che, dimostra il caso Ramos, quando decide di mettere mano al portafoglio non bada a spese. La missione dovrebbe essere messa nelle mani del nuovo ds, ma i rossoneri sono già al lavoro in quella direzione da qualche settimana. Non sarà impresa facile, ma è un'impresa possibile. Sperando poi che, almeno questa volta, da Bruges non arrivi nuovamente un giocatore di cui pentirsi. 

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