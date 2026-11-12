Milan, di tutto per Tresoldi: ma il Bruges vuole 60 milioni

Ogni volta che si parla di Bruges il tifoso milanista ha un piccolo sussulto di paura. E come si fa a non capirlo? Lo storico non lascia dubbi: due trattative tra il club belga e il Milan, due delusioni. Con tanto di colloqui estenuanti per ottenere uno sconto che poi, nei fatti, non arriva mai. E allora, anche oggi, che in cima alla lista del Diavolo c'è Nicolò Tresoldi, il misto di aspettativa e terrore la fa da padrone. Ma partiamo dai dati di fatto: il Milan vuole Tresoldi per dare una mano là davanti al povero, e spesso isolatissimo, Gonçalo Ramos e aumentare in maniera esponenziale il proprio potenziale offensivo (con la rosa, tra l'altro, che si asciugherà di Camarda, destinato al prestito). Il giocatore, milanista da sempre, è pronto a chiudere la valigia e prendere il primo volo per Malpensa. Il Bruges, dal canto suo, è società che vende. Cosa manca dunque per andare a dama? Sostanzialmente tutto, perché il club belga è disposto sì a vendere, ma come gli affare De Ketelaere e Jashari dimostrano, il prezzo lo fa lui e ha un margine ridottissimo di variabilità. Già, il prezzo: 60 milioncini. Mica uno scherzo.