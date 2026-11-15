Juventus, tre squadre su Licina: la decisione del club bianconero

Prelevato a parametro zero lo scorso febbraio dal Bayern Monaco grazie al lavoro di Chiellini e dell'agenzia Leaderbrock - con i bavaresi che si sono tutelati inserendo un diritto di prelazione e il 30% sulla futura rivendita - il giovane talento sta attualmente accumulando esperienza in Serie B dopo aver accettato il prestito estivo con l'obiettivo di rientrare stabilmente a Torino senza ulteriori tappe intermedie.