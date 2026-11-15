Juventus, tre squadre su Licina: la decisione del club bianconero

Bayer Leverkusen, Lipsia e Brighton puntano Adin Licina per gennaio, ma la Juventus blinda il talento tedesco in prestito in Serie B

15 Nov 2026 - 10:32
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Adin Licina © instagram

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La Juventus ha deciso di respingere le avance di mercato per Adin Licina in vista della finestra di gennaio, blindando il trequartista tedesco nonostante il forte pressing di Bayer Leverkusen, Lipsia e Brighton.

Prelevato a parametro zero lo scorso febbraio dal Bayern Monaco grazie al lavoro di Chiellini e dell'agenzia Leaderbrock - con i bavaresi che si sono tutelati inserendo un diritto di prelazione e il 30% sulla futura rivendita - il giovane talento sta attualmente accumulando esperienza in Serie B dopo aver accettato il prestito estivo con l'obiettivo di rientrare stabilmente a Torino senza ulteriori tappe intermedie.

Secondo Tuttosport i vertici dirigenziali Carnevali e Massara considerano Licina un asset tecnico ed economico troppo prezioso per essere ceduto prima di averne testato l'impatto in Serie A, respingendo così le offerte dei club stranieri che provano a inserirsi facendo leva sul desiderio del ragazzo di tornare subito protagonista. 

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