Juventus, tre squadre su Licina: la decisione del club bianconero

La Juventus ha deciso di respingere le avance di mercato per Adin Licina in vista della finestra di gennaio, blindando il trequartista tedesco nonostante il forte pressing di Bayer Leverkusen, Lipsia e Brighton.
Prelevato a parametro zero lo scorso febbraio dal Bayern Monaco grazie al lavoro di Chiellini e dell'agenzia Leaderbrock - con i bavaresi che si sono tutelati inserendo un diritto di prelazione e il 30% sulla futura rivendita - il giovane talento sta attualmente accumulando esperienza in Serie B dopo aver accettato il prestito estivo con l'obiettivo di rientrare stabilmente a Torino senza ulteriori tappe intermedie.
Secondo Tuttosport i vertici dirigenziali Carnevali e Massara considerano Licina un asset tecnico ed economico troppo prezioso per essere ceduto prima di averne testato l'impatto in Serie A, respingendo così le offerte dei club stranieri che provano a inserirsi facendo leva sul desiderio del ragazzo di tornare subito protagonista.