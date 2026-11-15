Juventus, un esterno del Barcellona per la fascia sinistra

La Juventus sta valutando il profilo di Alejandro Balde, terzino sinistro 23enne che il Barcellona è pronto a cedere in prestito nel mercato di gennaio a fronte di una valutazione da almeno quaranta milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
L'arrivo dello spagnolo, fermo a sole cinque presenze stagionali e impiegato oltre un tempo esclusivamente nel Clasico contro il Real Madrid al posto dell'infortunato Espart, rappresenterebbe una soluzione tampone ideale in prestito secco sulla falsariga delle operazioni Woltemade e Kolo Muani.