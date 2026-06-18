Milan, oltre a Ozek spunta la soluzione interna: Kirovsky e Gardiner

Il Milan continuerà a guardarsi intorno e a sentire potenziali candidati per le posizioni di ds e dt ma il tempo stringe e, più si va avanti, e più sarà difficile convincere le altre società a liberare i propri dirigenti. Per questo al vaglio di Cardinale e Ibrahimovic ci sarebbe una nuova opzione: promuovere Jovan Kirovski e Bobby Gardiner, rispettivamente ds di Milan futuro e Head of Big Data. Il primo è un uomo di Ibrahimovic: Zlatan gli aveva affidato il progetto squadra B con cui lo statunitense è affondato in D, non un biglietto da visita indimenticabile.

Oggi però Kirovski potrebbe approfittare dell'ascendenza su Ibra e delle difficoltà di arrivare a un nuovo ds per guadagnare potere: sarebbe stato proprio lui a incontrare gli agenti di Nicolò Zaniolo, pallino proprio dell'ex attaccante svedese.

Gardiner è invece a capo della sezione match analyst ed è destinato a prendere il posto di Moncada come figura di riferimento per l'area scouting. Il vero ostacolo in questo scenario è che nessuno dei due può formalmente ricoprire le cariche vacanti: nè Kirovski nè Gardiner sono in possesso dei tesserini FIGC.