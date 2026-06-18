Milan, oltre a Ozek spunta la soluzione interna: Kirovsky e Gardiner

Il Milan ha fretta. I rossoneri dopo aver annunciato Ruben Amorim come prossimo allenatore stanno cercando di completare il puzzle societario il prima possibile: servono direttore tecnico e sportivo. Il prescelto per avviare la ricostruzione rossonera era Markus Krösche, head of football dell'Eintrach Francoforte, ma il club tedesco, infastidito dall'approccio del Diavolo al proprio tesserato, ha alzato il muro: servono almeno 10 milioni per liberarlo. Una richiesta che ha spinto il Milan a guardare verso altri lidi, ma rimanendo sempre in Germania.
Ozek resiste con riserve
L'altro candidato in corsa con Krösche era e rimane Devin Ozek, uno dei registi dietro le quinte della stagione storica del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e reduce da un'esperienza come direttore sportivo al Fenerbahçe. Su di lui però rimane qualche riserva: Ozek è un classe '95 e, vista la giovane età, in Casa Milan non sono certi che abbia l’esperienza sufficiente per maneggiare un dossier così delicato come quello del nuovo Diavolo. Per questo nelle ultime ore sarebbe spuntata una nuova idea: una soluzione interna.
Kirovsky&Gardiner
Il Milan continuerà a guardarsi intorno e a sentire potenziali candidati per le posizioni di ds e dt ma il tempo stringe e, più si va avanti, e più sarà difficile convincere le altre società a liberare i propri dirigenti. Per questo al vaglio di Cardinale e Ibrahimovic ci sarebbe una nuova opzione: promuovere Jovan Kirovski e Bobby Gardiner, rispettivamente ds di Milan futuro e Head of Big Data. Il primo è un uomo di Ibrahimovic: Zlatan gli aveva affidato il progetto squadra B con cui lo statunitense è affondato in D, non un biglietto da visita indimenticabile.
Oggi però Kirovski potrebbe approfittare dell'ascendenza su Ibra e delle difficoltà di arrivare a un nuovo ds per guadagnare potere: sarebbe stato proprio lui a incontrare gli agenti di Nicolò Zaniolo, pallino proprio dell'ex attaccante svedese.
Gardiner è invece a capo della sezione match analyst ed è destinato a prendere il posto di Moncada come figura di riferimento per l'area scouting. Il vero ostacolo in questo scenario è che nessuno dei due può formalmente ricoprire le cariche vacanti: nè Kirovski nè Gardiner sono in possesso dei tesserini FIGC.
Calvelli da garante
In questo clima di incertezza, l'uomo che sta tenendo insieme le varie componenti rossonere è Massimo Calvelli. L'ex ceo Atp è entrato nel Cda rossonero e ha assunto i poteri in passato di Giorgio Furlani e, di fatto, è il nuovo amministratore delegato rossonero. Tutto fa pensare che anche in futuro possa essere la figura di continuità in questo periodo di grandi cambiamenti. Il tempo stringe e la prossima stagione va programmata il prima possibile: il Milan vuole tornare a essere grande con una nuova struttura.