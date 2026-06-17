Cortocircuito Milan, perché la beffa Krösche può essere un problema per Amorim

Nemmeno il tempo di arrivare a Milano e già c'è da fare i conti con il primo, potenziale, problema per Ruben Amorim. Markus Krösche, a meno di clamorose sorprese, non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan. Una notizia che i vertici rossoneri hanno appreso con grande stupore: l'accordo verbale con il dirigente tedesco, che sarebbe dovuto arrivare in ticket con il connazionale Timmo Hardung nella figura di ds, era definito in quasi tutti i dettagli. A far saltare il banco, la posizione intransigente dell'Eintracht Francoforte. Il club tedesco ha preteso un indennizzo da 10 milioni di euro per liberare il duo Krösche&Hardung, cifra che evidentemente il Diavolo non ha intenzione di pagare.