Milan, Ruben Amorim è il nuovo allenatore: "Era una delle mie ambizioni, non vedo l'ora"

Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan: il comunicato ufficiale è arrivato alle 18. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus. Precisamente un milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia dell'ex Manchester United e Sporting Lisbona. Con molta probabilità si aspetterà la nomina di Markus Krosche a nuovo dt del club anche se l'attuale dirigente dell'Eintracht Francoforte deve ancora liberarsi dal club tedesco.
Milan-Amorim, il comunicato ufficiale
AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra maschile a Rúben Amorim. Amorim inizia la carriera da allenatore nel 2018, dopo aver concluso il percorso da calciatore professionista, durante il quale ha indossato le maglie di Belenenses e Benfica, oltre a quella della Nazionale portoghese. Dopo le prime esperienze in panchina al Casa Pia e al Braga, nel 2020 assume la guida dello Sporting CP, dando inizio a un ciclo caratterizzato da una forte identità di gioco, innovazione e valorizzazione dei calciatori. Un percorso che si traduce in risultati concreti: due titoli di campione del Portogallo, due Coppe di Lega e una Supercoppa. Prima di approdare al Milan, ha ricoperto il ruolo di allenatore del Manchester United. Nel corso della sua carriera, Amorim ha sviluppato un approccio tattico moderno e offensivo, supportato da una solida organizzazione di gioco, dimostrando una particolare capacità nel valorizzare i giovani talenti e accompagnarli nel loro percorso di crescita. AC Milan porge un caloroso benvenuto a Rúben e al suo staff.
Le parole di Cardinale su Amorim
"Seguiamo Rúben da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito", ha dichiarato Gerry Cardinale, Managing Partner di RedBird Capital Partners. "Rúben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel Club".
Le prime parole di Amorim come allenatore del Milan
"Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste", ha dichiarato Rúben Amorim. "So perfettamente cosa rappresenta questo Club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l'ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan".
Lo staff di Amorim al Milan
Intanto Ruben Amorim, 41 anni, capace di regalare il titolo allo Sporting Lisbona nel 2021 (esattamente 19 volte anni dopo l'ultima volta), ha già composto la squadra che lo seguirà a Milano: secondo A Bola voleranno con lui nel capoluogo meneghino Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido e Jorge Vital, quest'ultimo incaricato della preparazione dei portieri e con lui sin dai tempi del Braga. L'intenzione di Amorim è quella di riproporre il 3-4-2-1 o il 3-4-3, i suoi moduli di riferimento. Il portoghese, è cosa nota, non è un allenatore flessibile dal punto di vista tecnico.
Milan, la questione Krosche
Al momento, fanno sapere dalla Germania, non c'è stato ancora un contatto diretto tra il Milan e l'Eintracht che continua a fare muro puntando sul contratto in essere fino al 2028. I teutonici non hanno fretta e sperano di ottenere un indennizzo per liberare Krosche e il suo fedelissimo Timmo Hardung, candidato a diventare il nuovo ds rossonero. In attesa di sviluppi, Krosche ha già avuto modo di contattare Ruben Amorim: il feeling tra i due, scrive il Corriere della Sera, è totale.
CAPITOLO SOCIETÀ: POTERI A CALVELLI IN ATTESA DEL NUOVO CEO
Dopo l'azzeramento della società post Milan-Cagliari, Gerry Cardinale sta lavorando per ricostruire l'intero organigramma del club. In attesa di novità concrete, il CdA ha conferito a Massimo Calvelli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Calvelli, braccio destro di Cardinale, può autorizzare operazioni per un massimo di 10 milioni di euro.