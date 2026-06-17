Milan, Krösche resta all'Eintracht: ora in pole c'è Özek

Markus Krösche non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan. Il "re delle plusvalenze" ha un contratto con l'Eintracht Francoforte fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro ma, al momento, non è stato trovato un accordo e quindi Krösche, a meno di ulteriori sviluppi, rimarrà in Germania.

Il Diavolo però non ha perso tutte le speranze. La trattativa, al momento, sembra a un punto morto ma tra Krösche e i rossoneri l'accordo era pressoché totale. Per questo non è da escludere che Cardinale possa provare un ultimo tentativo per ammorbidire la posizione dei tedeschi.