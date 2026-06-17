Milan, Krösche resta all'Eintracht: ora in pole c'è Özek

Markus Krösche non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan. Il "re delle plusvalenze" ha un contratto con l'Eintracht Francoforte fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro ma, al momento, non è stato trovato un accordo e quindi Krösche, a meno di ulteriori sviluppi, rimarrà in Germania.
Il Diavolo però non ha perso tutte le speranze. La trattativa, al momento, sembra a un punto morto ma tra Krösche e i rossoneri l'accordo era pressoché totale. Per questo non è da escludere che Cardinale possa provare un ultimo tentativo per ammorbidire la posizione dei tedeschi.
Chi potrebbe arrivare?
Vista la situazione con Krösche, salgono le quotazioni del 31enne Devin Özek, anche lui tedesco. In Germania è stato protagonista con il Bayern Leverkusen nella storica stagione 2023-24, quando le Aspirine hanno vinto campionato e coppa, perdendo solo la finale di Europa League contro l'Atalanta. Nell'ultima stagione è stato il direttore sportivo del Fenerbahce in Turchia, con cui ha rescisso il contratto a fine maggio dopo la vittoria della Supercoppa Turca e un secondo posto in campionato.