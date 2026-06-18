Calciomercato Milan, può tornare di moda Zaniolo: l'agente avvistato in sede

La situazione contrattuale del classe 1999 è legata a una promessa non mantenuta, questa la versione dello stesso Vigorelli. In pratica la scorsa estate l'acquisto in prestito del giocatore era arrivato a pochi minuti dal gong finale del mercato, non lasciando il tempo necessario alle parti di pattuire uno stipendio "che rispecchiasse il reale valore del giocatore" in caso di riscatto. Ma era stato deciso che, prima dell'eventuale riscatto, se ne sarebbe riparlato: invece i friulani hanno esercitato l'opzione di acquisto senza ritrattare lo stipendio, situazione che ha deluso l'entourage e che chi vuole Zaniolo, Milan compreso, ora potrebbe sfruttare.