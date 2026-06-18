Calciomercato Milan, può tornare di moda Zaniolo: l'agente avvistato in sede

Amorim e il tabù degli allenatori stranieri: solo uno è riuscito a vincere dal 2001
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La stagione 2026/27 del Milan si sta avviando con molta lentezza, dopo aver annunciato l'allenatore ora è tempo di trovare direttore tecnico e direttore sportivo per impostare il mercato. Ma certe occasioni vanno esplorate anche senza i dirigenti preposti, al momento è Massimo Calvelli a occuparsene, e forse c'è questo dietro alla visita di Claudio Vigorelli, agente tra gli altri di Nicolò Zaniolo, ieri a Casa Milan. Di sicuro la visita del procuratore è stata l'occasione per fare da intermediario col Trabzonspor, interessato a Gustavo Gomez.
Tornando a Zaniolo non è la prima volta che i rossoneri sono accostati all'azzurro, che può agire sull'esterno offensivo così come da trequartista, giocatore che si adatterebbe alla perfezione nella squadra che ha in testa Ruben Amorim.
La situazione di Zaniolo è allo stesso tempo chiara ma in divenire. Spieghiamo: l'Udinese lo ha appena riscattato dal Galatasaray per 5 milioni di euro più il 50% sulla futura vendita in favore dei turchi, formalizzando un contratto fino al 2029. Tra il club bianconero e l'entourage di Zaniolo sono nate però alcune crepe di natura economica sull'ingaggio, che andranno verificate nelle prossime settimane.
La situazione contrattuale del classe 1999 è legata a una promessa non mantenuta, questa la versione dello stesso Vigorelli. In pratica la scorsa estate l'acquisto in prestito del giocatore era arrivato a pochi minuti dal gong finale del mercato, non lasciando il tempo necessario alle parti di pattuire uno stipendio "che rispecchiasse il reale valore del giocatore" in caso di riscatto. Ma era stato deciso che, prima dell'eventuale riscatto, se ne sarebbe riparlato: invece i friulani hanno esercitato l'opzione di acquisto senza ritrattare lo stipendio, situazione che ha deluso l'entourage e che chi vuole Zaniolo, Milan compreso, ora potrebbe sfruttare.
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