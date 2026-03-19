Milan, Tare al lavoro per un centrocampo da sogno: nel mirino Goretzka
Tare al lavoro per il centrocampista che lascerà il Bayern a parametro zero, per la difesa piace Gila. Leao è sul mercato, ma quanto vale?
Massimiliano Allegri continua a rimanere prudente, ma il Milan sembra aver ormai blindato la qualificazione alla prossima Champions League e in casa rossonera si lavora già al prossimo mercato. L'investimento maggiore probabilmente verrà fatto in attacco, il Diavolo non può sbagliare ancora il centravanti e monitora gli azzurri Retegui e Kean, ma in questi giorni i pensieri di Tare si concentrano soprattutto sugli altri reparti...
A centrocampo il sogno è Goretzka
Si parte dal centrocampo, dove il nome cerchiato in rosso sul taccuino del ds rossonero è quello di Leon Goretzka, che è in scadenza con il Bayern il prossimo giugno e formerebbe un tridente da sogno con Modric e Rabiot. Arrivare al tedesco, che guadagna 18 milioni lordi a stagione e piace a molti altri top club tra cui la Juve, non sarà certo facile ma per anticipare la concorrenza il Milan avrebbe in mente di proporre a Goretzka un contratto triennale da 5 milioni di euro più bonus per provare convincerlo. L'alternativa sarebbe Ismael Koné del Sassuolo, autore finora di un campionato molto convincente (5 gol in 26 presenze) al primo anno in Italia, ma il Diavolo parallelamente sta monitorando anche altri profili, come ad esempio quello di André del Corinthias, classe 2006 che sembrava in dirittura d’arrivo per 15 milioni più due di bonus prima del dietrofront del club paulista. A fare le valigie potrebbero essere invece Fofana e Loftus-Cheek.
Per la difesa un vecchio pallino
Oltre alla mediana va rinforzata anche la difesa, perché quest'anno Allegri ha di fatto avuto a disposizione solo 5 difensori per 3 posti (Odogu ha giocato 4') e aumentando le partite dovrà essere aumentato anche l'organico. Serve un giocatore pronto subito e magari che conosca il campionato italiano e per questo i rossoneri monitorano l'ex Napoli Kim Min Jae, ma il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Mario Gila della Lazio, giocatore portato a Roma proprio da Igli Tare. Il centrale spagnolo va in scadenza con la società biancoceleste nel giugno 2027 e questo potrebbe aiutare ad abbassare la valutazione di 25 milioni di euro, ma come si sa Lotito è un osso duro.
Leao sul mercato
Una parte di budget, oltre alla qualificazione in Champions, potrebbe arrivare dal mercato cessioni e in particolare da quella di Rafa Leao, che il Diavolo ha deciso di mettere in vendita dopo la scenata dell'Olimpico e una stagione in generale difficile. Nel contratto del portoghese c'è una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, ma ovviamente si tratta di una valutazione fuori mercato e nessuno presenterà una proposta così ricca e quindi quale sarebbe il prezzo giusto? La Gazzetta dello Sport ha chiesto a Cies, gruppo di ricerca con sede a Neuchatel (Svizzera), e a Wallabies, società milanese che ha aiutato diversi club di Serie A sul mercato, di fare una valutazione del numero 10 e queste sono state le risposte. Il Cies: "Tra i 40 e i 50 milioni di euro, a dipendenza della forza finanziaria dell’acquirente". Wallabies: "Tra i 65 e i 75 milioni perché Leao, pur cambiando ruolo, secondo gli algoritmi ha tenuto un rendimento costante rispetto alle stagioni passate".