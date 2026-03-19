Milan, Tare al lavoro per un centrocampo da sogno: nel mirino Goretzka

Una parte di budget, oltre alla qualificazione in Champions, potrebbe arrivare dal mercato cessioni e in particolare da quella di Rafa Leao, che il Diavolo ha deciso di mettere in vendita dopo la scenata dell'Olimpico e una stagione in generale difficile. Nel contratto del portoghese c'è una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, ma ovviamente si tratta di una valutazione fuori mercato e nessuno presenterà una proposta così ricca e quindi quale sarebbe il prezzo giusto? La Gazzetta dello Sport ha chiesto a Cies, gruppo di ricerca con sede a Neuchatel (Svizzera), e a Wallabies, società milanese che ha aiutato diversi club di Serie A sul mercato, di fare una valutazione del numero 10 e queste sono state le risposte. Il Cies: "Tra i 40 e i 50 milioni di euro, a dipendenza della forza finanziaria dell’acquirente". Wallabies: "Tra i 65 e i 75 milioni perché Leao, pur cambiando ruolo, secondo gli algoritmi ha tenuto un rendimento costante rispetto alle stagioni passate".