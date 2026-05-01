MANOVRE ROSSONERE

Modric si allunga la vita: il Maestro è pronto a restare un altro anno al Milan

L'infortunio lo costringerà a saltare le ultime gare di campionato, ma Luka non voleva lasciare così. E allora...

01 Mag 2026 - 09:07
© Getty Images

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Ha ricevuto la visita del club alla Madonnina e questa attenzione per nulla gratuita, nel senso di più che meritata, gli ha mosso qualcosa dentro. E allora, in attesa che un pensiero diventi una decisione, ecco che il futuro di Luka Modric sembra andare verso un altro anno in rossonero. Milan, perché sarebbe brutto lasciarsi così con un infortunio e senza salutare nel modo migliore il suo nuovo "popolo". E poi ci sono i compagni che provano da mesi, in tutti i modi, a convincerlo a rimanere e c'è quella voglia di farsi un altro giro di giostra in Champions, sotto le luci che un fuoriclasse come lui merita. Certo, c'è un Mondiale all'orizzonte che basterebbe per dire addio al calcio. Ma mancherebbe in ogni caso l'ultimo pasillo de honor, per dirla con parole che ha imparato a conoscere, l'ultimo inchino a una carriera straordinaria. 

Il Milan ha in mano l'opzione per un rinnovo, ma non la eserciterà senza il via libera di Luka. Era un accordo tacito e sarà rispettato. Modric, dal canto suo, si prenderà ancora un po' di tempo e magari rinvierà la decisione a dopo il Mondiale. La sensazione, però, è che alla fine possa decidere realmente di restare. In fondo fisicamente sta benone e non c'è un vero motivo per dire addio. Le alternative? Sostanzialmente due. Un ritorno a Zagabria, nella Dinamo del suo idolo Zvone Boban (ora presidente), dopo un girovagare così lungo che nemmeno Ulisse. Oppure il ritiro, magari dopo l'ennesimo grande Mondiale, e in un momento in cui ancora la sua curva discendente non si vede affatto. 

Allegri e tutto il popolo milanista aspetta rispettoso la sua decisione, quale che sia. Modric ha dato tutto e tutto può permettersi. Ma dirsi addio così, senza la meritata standing ovation, sarebbe tremendamente triste. 

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