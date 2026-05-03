Gasperini: "Rinnovi? Tante scadenze e prestiti ma calciatori dalla parte della Roma"

03 Mag 2026 - 14:17

"Quest'anno la rosa è un po' particolare perché ha tanti giocatori in prestito e in scadenza. In queste condizioni non era facile arrivare a quattro giornate dalla fine ed essere in gara. Era una situazione rischiosa, ma devo dare atto ai giocatori per la loro professionalità". Così Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara contro la Fiorentina, a chi gli domanda un aggioramento sui diversi giocatori in scadenza, come Dybala o Pellegrini. "Con le prestazioni hanno dimostrato di essere dalla parte della Roma - ha proseguito il tecnico giallorosso -. Non esistono solo i valori tecnici, ma anche quelli morali e sono molto forti e fondamentali in una squadra di calcio".

Ultimi video

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

I più visti di Mercato

Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Milan, Leao "porta" Zirkzee: che coppia con Sorloth per Allegri

Scadenze da sogno a giugno: la top 11 dei parametri zero è da capogiro

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:17
Gasperini: "Rinnovi? Tante scadenze e prestiti ma calciatori dalla parte della Roma"
Manuel Akanji
10:28
Inter, un punto per lo scudetto e... per il riscatto di Akanji: pronto contratto fino al 2028
 Casemiro – parametro zero
17:55
Casemiro può raggiungere Messi negli Usa: trattativa in corso
17:12
Spalletti: "Per me Vlahovic vuole restare alla Juventus"
Bernardo Silva
16:48
Juve, stai attenta: c'è anche il Galatasaray su Bernardo Silva