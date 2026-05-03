Gasperini: "Rinnovi? Tante scadenze e prestiti ma calciatori dalla parte della Roma"

"Quest'anno la rosa è un po' particolare perché ha tanti giocatori in prestito e in scadenza. In queste condizioni non era facile arrivare a quattro giornate dalla fine ed essere in gara. Era una situazione rischiosa, ma devo dare atto ai giocatori per la loro professionalità". Così Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara contro la Fiorentina, a chi gli domanda un aggioramento sui diversi giocatori in scadenza, come Dybala o Pellegrini. "Con le prestazioni hanno dimostrato di essere dalla parte della Roma - ha proseguito il tecnico giallorosso -. Non esistono solo i valori tecnici, ma anche quelli morali e sono molto forti e fondamentali in una squadra di calcio".