"Gioca sempre da solo", Leao si sfoga contro Pulisic e Allegri gli dà ragione

Oltre al danno della sconfitta, il rischio di aver creato un caso che avrebbe potuto spezzare lo spogliatoio. L'unico aspetto positivo che i rossoneri hanno portato via dalla partita contro la Lazio è il chiarimento avvenuto tra Christian Pulisic e Rafa Leao. Il portoghese nella notte dell'Olimpico ha fatto più parlare per la sua uscita polemica dal campo che per le sue giocate. Rafa è letteralmente esploso al momento del cambio. Inizialmente sembrava per la sostituzione, tanto da rifiutare l'abbraccio di Allegri, poi però le cause delle furia del 10 rossonero si sono chiarite: Leao era sì scocciato per il cambio, ma principalmente era arrabbiato con i compagni, colpevoli secondo lui di non averlo servito bene. In particolare Rafa ce l'aveva con Pulisic e Pavlovic.