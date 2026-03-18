"Gioca sempre da solo", Leao si sfoga contro Pulisic e Allegri gli dà ragione
Tensione alle stelle in casa rossonera al momento del cambio del portoghese. Max, d'accordo con Rafa, urla con i suoi collaboratori: "Con questa lo metteva in porta, sono già due"
Oltre al danno della sconfitta, il rischio di aver creato un caso che avrebbe potuto spezzare lo spogliatoio. L'unico aspetto positivo che i rossoneri hanno portato via dalla partita contro la Lazio è il chiarimento avvenuto tra Christian Pulisic e Rafa Leao. Il portoghese nella notte dell'Olimpico ha fatto più parlare per la sua uscita polemica dal campo che per le sue giocate. Rafa è letteralmente esploso al momento del cambio. Inizialmente sembrava per la sostituzione, tanto da rifiutare l'abbraccio di Allegri, poi però le cause delle furia del 10 rossonero si sono chiarite: Leao era sì scocciato per il cambio, ma principalmente era arrabbiato con i compagni, colpevoli secondo lui di non averlo servito bene. In particolare Rafa ce l'aveva con Pulisic e Pavlovic.
"Deve passare la palla mister"
Dettagli e parole emerse chiaramente grazie al bordocam di Dazn. Radio-Leao si accende dopo un filtrante potenzialmente pericoloso mancato dell'americano: "Cavolo fratello, dammela dentro bro", la reazione a caldo del portoghese. Una lettura condivisa anche da Allegri. Max si infuria con i suoi assistenti per la scelta di Pulisic: "Dagliela dentro! Con questa lo mette in porta oh, sono già due!". Poi però il tecnico livornese decide di richiamare Rafa e non Chris, scatenando ulteriormente l'ira del 10 che si avvicina lentamente (tanto da scatenare la reazione di Tare in tribuna) alla panchina urlando: "Deve passare la palla, mister!", accusa Rafa. Tesi che trova d'accordo Max: "Hai ragione, ma ora stai calmo". Leao però è già incontenibile e, oltre a rifiutare l'abbraccio del suo allenatore, si sfoga con calci e pugni alla panchina: "Gioca sempre da solo e nessuno dice mai niente, mamma mia... Sempre la stessa cosa".
Caso rientrato
Nel post partita ci sarebbe stato anche un faccia a faccia tra il portoghese e l'americano in cui i due si sarebbero chiariti e stretti la mano. Il Milan ha perso una grande occasione per portarsi a meno 5 dall'Inter capolista ma, almeno, ha scongiurato il caso all'interno dello spogliatoio: a Milanello è già tornato il sereno.