IL CASO

"Gioca sempre da solo", Leao si sfoga contro Pulisic e Allegri gli dà ragione

Tensione alle stelle in casa rossonera al momento del cambio del portoghese. Max, d'accordo con Rafa, urla con i suoi collaboratori: "Con questa lo metteva in porta, sono già due"

18 Mar 2026 - 16:52
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Oltre al danno della sconfitta, il rischio di aver creato un caso che avrebbe potuto spezzare lo spogliatoio. L'unico aspetto positivo che i rossoneri hanno portato via dalla partita contro la Lazio è il chiarimento avvenuto tra Christian Pulisic e Rafa Leao. Il portoghese nella notte dell'Olimpico ha fatto più parlare per la sua uscita polemica dal campo che per le sue giocate. Rafa è letteralmente esploso al momento del cambio. Inizialmente sembrava per la sostituzione, tanto da rifiutare l'abbraccio di Allegri, poi però le cause delle furia del 10 rossonero si sono chiarite: Leao era sì scocciato per il cambio, ma principalmente era arrabbiato con i compagni, colpevoli secondo lui di non averlo servito bene. In particolare Rafa ce l'aveva con Pulisic e Pavlovic. 

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"Deve passare la palla mister"

 Dettagli e parole emerse chiaramente grazie al bordocam di Dazn. Radio-Leao si accende dopo un filtrante potenzialmente pericoloso mancato dell'americano: "Cavolo fratello, dammela dentro bro", la reazione a caldo del portoghese. Una lettura condivisa anche da Allegri. Max si infuria con i suoi assistenti per la scelta di Pulisic: "Dagliela dentro! Con questa lo mette in porta oh, sono già due!". Poi però il tecnico livornese decide di richiamare Rafa e non Chris, scatenando ulteriormente l'ira del 10 che si avvicina lentamente (tanto da scatenare la reazione di Tare in tribuna) alla panchina urlando: "Deve passare la palla, mister!", accusa Rafa. Tesi che trova d'accordo Max: "Hai ragione, ma ora stai calmo". Leao però è già incontenibile e, oltre a rifiutare l'abbraccio del suo allenatore, si sfoga con calci e pugni alla panchina: "Gioca sempre da solo e nessuno dice mai niente, mamma mia... Sempre la stessa cosa". 

Caso rientrato

 Nel post partita ci sarebbe stato anche un faccia a faccia tra il portoghese e l'americano in cui i due si sarebbero chiariti e stretti la mano. Il Milan ha perso una grande occasione per portarsi a meno 5 dall'Inter capolista ma, almeno, ha scongiurato il caso all'interno dello spogliatoio: a Milanello è già tornato il sereno. 

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