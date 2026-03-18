Milan, missione bomber: Retegui nel mirino. Se ne è parlato a cena tra Tare e Moggi?

Dell'italo-argentino si sarà sicuramente parlato a Milano venerdì sera, quando Igli Tare, ds dei rossoneri, e Alessandro Moggi, uno degli agenti di Retegui, sono stati avvistati a cena secondo quanto scrive Tuttosport. Impossibile saperne di più, anche perché i due si conoscono da tempo e potrebbe anche essere stato un incontro senza fini di calciomercato, ma l'interesse milanista per il 26enne è noto da tempo quindi sembra strano che l'argomento non sia stato affrontato, anche solo indirettamente.