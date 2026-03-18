Milan, missione bomber: Retegui nel mirino. Se ne è parlato a cena tra Tare e Moggi?

I giornali sportivi: mercoledì 18 marzo 2026
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Il Milan torna su Mateo Retegui: l'incontro tra Igli Tare e l'agente Moggi riaccende il mercato. L'ostacolo ingaggio da 16 milioni e l'ipotesi prestito
Moise Kean, Serhou Guirassy e, ovviamente, Mateo Retegui. Il Milan a caccia di un nuovo bomber per la prossima stagione non tralascia la pista che porta al giocatore dell'Al Qadisya, già cercato sia nel 2024 per il post-Giroud che la scorsa stagione prima che il club saudita rompesse il banco con l'offerta da 67 milioni di euro a cui l'Atalanta non ha potuto dire no.
Dell'italo-argentino si sarà sicuramente parlato a Milano venerdì sera, quando Igli Tare, ds dei rossoneri, e Alessandro Moggi, uno degli agenti di Retegui, sono stati avvistati a cena secondo quanto scrive Tuttosport. Impossibile saperne di più, anche perché i due si conoscono da tempo e potrebbe anche essere stato un incontro senza fini di calciomercato, ma l'interesse milanista per il 26enne è noto da tempo quindi sembra strano che l'argomento non sia stato affrontato, anche solo indirettamente.
Tornando al possibile colpo per l'estate resta ovviamente il grande scoglio dell'ingaggio, visto che Retegui guadagna 16 milioni di euro netti e neppure la nostalgia per l'Italia può colmare la forchetta rispetto ai 5 milioni più bonus che gli garantirebbe il Milan. Questa la situazione al momento, a meno che gli scenari internazionali e la guerra in Medio Oriente non cambino le carte in tavola fino ad arrivare a un prestito con diritto di riscatto e contribuzione dell'ingaggio da parte dell'Al Qadisya.
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