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Milan, missione bomber: Retegui nel mirino. Se ne è parlato a cena tra Tare e Moggi?

Il Milan torna su Mateo Retegui: l'incontro tra Igli Tare e l'agente Moggi riaccende il mercato. L'ostacolo ingaggio da 16 milioni e l'ipotesi prestito

18 Mar 2026 - 09:48
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Moise Kean, Serhou Guirassy e, ovviamente, Mateo Retegui. Il Milan a caccia di un nuovo bomber per la prossima stagione non tralascia la pista che porta al giocatore dell'Al Qadisya, già cercato sia nel 2024 per il post-Giroud che la scorsa stagione prima che il club saudita rompesse il banco con l'offerta da 67 milioni di euro a cui l'Atalanta non ha potuto dire no.

Milan, cena galeotta a Milano: Tare e Moggi a confronto su Retegui

 Dell'italo-argentino si sarà sicuramente parlato a Milano venerdì sera, quando Igli Tare, ds dei rossoneri, e Alessandro Moggi, uno degli agenti di Retegui, sono stati avvistati a cena secondo quanto scrive Tuttosport. Impossibile saperne di più, anche perché i due si conoscono da tempo e potrebbe anche essere stato un incontro senza fini di calciomercato, ma l'interesse milanista per il 26enne è noto da tempo quindi sembra strano che l'argomento non sia stato affrontato, anche solo indirettamente.

L'ostacolo dei 16 milioni: come può il Milan arrivare a Retegui?

 Tornando al possibile colpo per l'estate resta ovviamente il grande scoglio dell'ingaggio, visto che Retegui guadagna 16 milioni di euro netti e neppure la nostalgia per l'Italia può colmare la forchetta rispetto ai 5 milioni più bonus che gli garantirebbe il Milan. Questa la situazione al momento, a meno che gli scenari internazionali e la guerra in Medio Oriente non cambino le carte in tavola fino ad arrivare a un prestito con diritto di riscatto e contribuzione dell'ingaggio da parte dell'Al Qadisya.

I giornali sportivi: mercoledì 18 marzo 2026

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