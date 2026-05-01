Milan e Allegri avanti insieme: Gila, Fagioli, Goretzka e Gabriel Jesus per un super mercato

La priorità di Allegri è blindare la difesa e dare dinamismo e concretezza al centrocampo. Il nome per rinforzare il reparto arretrato non è un mistero. E' Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio. Ha già ricevuto l'ok di Cardinale e il benestare tecnico di Max, pronto a farne il leader della difesa. Per il reparto di mezzo, l'allenatore vuole una sua vecchia conoscenza: Nicolò Fagioli. Allegri lo ha lanciato e lo rivuole con sé, stavolta in rossonero. La trattativa con la Fiorentina è entrata nel vivo. Il piano è affiancarlo alla saggezza di Modric per un mix perfetto di gioventù ed esperienza. Già, Modric. Il regista croato è destinato a restare e, a questo punto, ci sarebbe un sovraffollamento a centrocampo. Possibile quindi che se ne vada Jashari, ma qualche dubbio resta anche su altri elementi come Fofana e Loftus-Cheek.