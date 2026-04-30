DUELLO DI MERCATO

Juve avanti sul Milan per Lewandowski: il polacco apre all'ipotesi bianconera

L'agente Zahavi domenica era a San Siro: i bianconeri superano i rossoneri puntando sul ruolo da leader. L'attaccante, corteggiato da Arabia e Mls, valuta interessato

30 Apr 2026 - 09:26
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L'agente Pini Zahavi non era in tribuna a San Siro giusto per godersi Milan-Juventus. Lo spettacolo, tra l'altro, non lo ha supportato particolarmente. In realtà, il procuratore israeliano ha fatto tappa in Italia per valutare il futuro di uno dei suoi assistiti più prestigiosi: Robert Lewandowski

Il contratto del polacco con il Barcellona, in scadenza tra poco più di due mesi, apre diverse valutazioni per l'attaccante che compirà 38 anni ad agosto. Dalla Spagna confermano che Juventus e Milan sono interessate nel possibile colpo a parametro zero, e che i bianconeri sarebbero avanti rispetto ai rivali incrociati sul campo domenica scorsa. 

Il primo incontro tra la dirigenza juventina e l'agente avrebbe messo le basi per entrare nel vivo della trattativa, soprattutto per quanto riguarda il ruolo offerto a Lewa. Se l'ingaggio percepito in Spagna non è nemmeno avvicinabile, con la Juve che potrebbe arrivare a circa 6 milioni di euro per un contratto che si concentrerebbe innanzitutto sulla stagione 2026/27 per poi valutare insieme il futuro, l'attaccante è stuzzicato dall'idea di ritrovarsi leader in un club prestigioso

In questa stagione al Barcellona, infatti, Lewandowski ha giocato meno del 40% delle partite de La Liga da titolare, così come nel decisivo ritorno dei quarti contro l'Atletico Madrid Flick gli ha preferito Ferran Torres, poi andato in gol. Segnali che l'idillio catalano, nonostante i 17 gol segnati anche in questa annata, sembrebbe concluso e il campione avrebbe bisogno di aria fresca con una nuova avventura dopo un altro campionato spagnolo vinto. 

Come per Alisson, altro obiettivo bianconero, l'offerta ruota soprattutto intorno alle motivazioni. Anche perché in Saudi Pro League e in Mls ci sono sicuramente proposte per ingaggi ben superiori. Il Milan guarda soprattutto ad altri obiettivi come Zirkzee e Sorloth, così la Juve ha la strada libera per il sorpasso. Una volta acquisita la certezza della qualificazione Champions, pronto l'affondo per cercare di andare fino in fondo. 

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