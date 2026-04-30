Juve avanti sul Milan per Lewandowski: il polacco apre all'ipotesi bianconera

Come per Alisson, altro obiettivo bianconero, l'offerta ruota soprattutto intorno alle motivazioni. Anche perché in Saudi Pro League e in Mls ci sono sicuramente proposte per ingaggi ben superiori. Il Milan guarda soprattutto ad altri obiettivi come Zirkzee e Sorloth, così la Juve ha la strada libera per il sorpasso. Una volta acquisita la certezza della qualificazione Champions, pronto l'affondo per cercare di andare fino in fondo.