Juve, stai attenta: c'è anche il Galatasaray su Bernardo Silva

Al passo d'addio col Manchester City, Bernardo Silva è a caccia di un nuovo club. Il fantasista tornerebbe volentieri al Barcellona, ma sul tavolo ha diverse offerte. A cominciare da quella della Juventus che lo ingaggerebbe volentieri a parametro zero. E poi c'è il Galatasaray che, conferma ABola, sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta da ben 50 milioni di euro. I turchi in particolare, hanno pronto per il portoghese un ricco triennale.