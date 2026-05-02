Juve, stai attenta: c'è anche il Galatasaray su Bernardo Silva

02 Mag 2026 - 16:48
Bernardo Silva © italyphotopress

Bernardo Silva © italyphotopress

Al passo d'addio col Manchester City, Bernardo Silva è a caccia di un nuovo club. Il fantasista tornerebbe volentieri al Barcellona, ma sul tavolo ha diverse offerte. A cominciare da quella della Juventus che lo ingaggerebbe volentieri a parametro zero. E poi c'è il Galatasaray che, conferma ABola, sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta da ben 50 milioni di euro. I turchi in particolare, hanno pronto per il portoghese un ricco triennale.

Ultimi video

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

I più visti di Mercato

Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

Milan, Leao "porta" Zirkzee: che coppia con Sorloth per Allegri

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

Scadenze da sogno a giugno: la top 11 dei parametri zero è da capogiro

ATALANTA-COMO – Nico Paz, Carnesecchi, Pasalic, Sulemana

Il Real spegne i sogni dell'Inter: Nico Paz torna a Madrid, il Como si consola con altri due gioielli dei Blancos

Mercato ora per ora
Vedi tutti
 Casemiro – parametro zero
17:55
Casemiro può raggiungere Messi negli Usa: trattativa in corso
17:12
Spalletti: "Per me Vlahovic vuole restare alla Juventus"
Bernardo Silva
16:48
Juve, stai attenta: c'è anche il Galatasaray su Bernardo Silva
16:16
Napoli, definito il futuro di Juan Jesus
16:02
Foggia, parte la caccia al nuovo ds: due i nomi in ballo