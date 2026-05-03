Inter, un punto per lo scudetto e... per il riscatto di Akanji: pronto contratto fino al 2028

Oggi è la giornata della festa nerazzurra per il 21esimo scudetto, ma c'è un nerazzurro, Manuel Akanji, per cui la festa sarà doppia. Per il difensore svizzero ex Manchester City non è in arrivo solo il suo primo scudetto al primo anno in Italia, ma anche la firma sul contratto che lo trasformerà a tutti gli effetti in un calciatore dell'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, l'estate scorsa il club nerazzurro si era impegnato con quello imglese a trasformare il prestito di un anno in trasferimento definitivo al verificarsi di due condizioni concomitanti: il 50% delle presenze stagionali e la conquista dello scudetto.