Inter, un punto per lo scudetto e... per il riscatto di Akanji: pronto contratto fino al 2028

03 Mag 2026 - 10:28
Manuel Akanji © italyphotopress

Manuel Akanji © italyphotopress

Oggi è la giornata della festa nerazzurra per il 21esimo scudetto, ma c'è un nerazzurro, Manuel Akanji, per cui la festa sarà doppia. Per il difensore svizzero ex Manchester City non è in arrivo solo il suo primo scudetto al primo anno in Italia, ma anche la firma sul contratto che lo trasformerà a tutti gli effetti in un calciatore dell'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, l'estate scorsa il club nerazzurro si era impegnato con quello imglese a trasformare il prestito di un anno in trasferimento definitivo al verificarsi di due condizioni concomitanti: il 50% delle presenze stagionali e la conquista dello scudetto. 

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La prima condizione si è concretizzata già da tempo, dal momento che il difensore svizzero è diventato una colonna della formazione di Chivu fin da subito e in stagione ha collezionato un totale di 42 presenze (con 2 gol) a cui va aggiunta anche la gara di Coppa Italia contro il Como dello scorso 21 aprile, per la seconda manca soltanto un punto, poi Akanji verrà acquistato dall'Inter per 15 milioni con il contratto che in automatico sarà rinnovato fino al 2028, come da accordi stipulati nello scorso mese di settembre.

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