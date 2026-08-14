Juventus, corsa a tre per la porta: spunta anche Chevalier

Il tutto senza dimenticare la candidatura di Guglielmo Vicario. Il portiere azzurro vuole lasciare il Tottenham ed è un'opzione da tenere sempre in caldo per i bianconeri. Per ora non c'è stato ancora l'affondo decisivo perché, come detto, sul tavolo ci sono anche altri nomi. Più complessa la pista che porta a Anatoliy Trubin del Benfica. L'ucraino piace moltissimo ma i portoghesi per lasciarlo partire vogliono almeno 30 milioni e non aprono a formule creative. Il tempo stringe e la Juve, nei prossimi, giorni scioglierà ogni riserva e deciderà chi sarà il titolare della porta.