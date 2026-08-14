Milan, Maignan torna sui social con un post criptico: "Non ascoltare gli altri, segui la tua strada"

Mike Maignan, portiere del Milan, è tornato a postare sul proprio profilo Instagram dopo che recentemente aveva rimosso tutto: questa volta sui social del francese è comparso un carousel criptico delle sue vacanze. Vacanze che negli ultimi giorni hanno fatto storcere il naso ai tifosi rossoneri, perché tra 9 giorni inizia il campionato e il portiere si unirà al gruppo solo domenica 16 agosto. Il post misterioso, tra le numerose foto vacanziere, riguarda l'arcinota favola di Ibn Sa'id al-Maghribi "Il mugnaio, suo figlio e l'asino" in cui i protagonisti vengono criticati qualunque cosa facciano, con la morale che non bisogna ascoltare le parole altrui ma solo proseguire per la propria strada.