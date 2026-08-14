Inter, incontro positivo per il rinnovo di Pio Esposito

14 Ago 2026 - 22:12
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© italyphotopress

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L'Inter e Pio Esposito al lavoro per andare avanti insieme a lungo. L'attaccante azzurro negli ultimi 12 mesi è sbocciato definitivamente, mettendo in mostra il suo talento con la maglia nerazzurra e quella della nazionale. Per questo in viale della Liberazione da settimane sono in corso i lavori per prolungare e adeguare il contratto del classe 2005. Ancora manca la fumata bianca finale, ma la volontà di entrambe le parti è di trovare la quadra per raggiungere un accordo. Del resto Pio ha ancora 4 anni di contratto: non c'è dunque fretta per definire tutti i dettagli. 

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