Lazio, 'like' di Milinkovic-Savic alla nuova maglia del Psg

03/07/2019

Milinkovic-Savic strizza l'occhio al Psg . Il centrocampista della Lazio ha messo su Instagram il 'like' a una foto della nuova maglia del Psg postata dal sito serbo Butasport.rs. Un possibile indizio sulle preferenze del 24enne? L'unica certezza è l'interesse del club transalpino, con l'ex Genk in cima alla lista dei desideri di Leonardo . La società biancoceleste, per bocca del ds Igli Tare , ha chiarito soltanto 48 ore fa che il giocatore ha appena rinnovato il contratto (fino al 2023) ed è contento di proseguire la sua avventura nella Capitale.

Tuttavia lo stesso dirigente non ha chiuso del tutto a una partenza del gioiello qualora venisse presentata da altre squadre un'offerta "indecente". In termini concreti la Lazio è disposta a sedersi a un tavolo e trattare a partire da 90-100 milioni. Non bastano, per ora, i 65 mln messi sul piatto - insieme al cartellino di Kurzawa - dai campioni di Francia. Il tempo per intavolare l'affare c'è e il Psg appare l'unica serie pretendente perché la Juve guarda con molto maggiore interesse alla pista Pogba.