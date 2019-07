LAZIO, TARE: "MILINKOVIC? VIA SOLO CON OFFERTA INDECENTE"

02/07/2019

Il ds della Lazio Igli Tare blinda ma non del tutto Milinkovic-Savic. "Se resterà? Non è difficile rispondere a questa domanda: ha prolungato il contratto pochi mesi fa. Poi, nel mondo di oggi, se arrivano delle proposte indecenti, possono essere prese in considerazione, ma il giocatore e la società sono contenti di proseguire assieme", ha dichiarato il dirigente biancoceleste intervenuto telefonicamente durante il premio Colantuoni-De Rosa a Lucca. Tare ha parlato anche dei contatti con il Milan: "Non penso che il rifiuto al Milan condizionerà la mia carriera. Non c'erano le condizioni. Sono alla Lazio da 15 anni, rimanere è stata una scelta d'amore. Sono stato onorato di aver ricevuto l'interessamento da parte di Boban e Maldini, ci stimavamo in campo da avversari e anche dopo da dirigenti. Ho avuto modo di parlare con entrambi ed ho capito Il Milan è la loro vita, me ne sono reso conto da come parlavano. Hanno accettato il mio no con grande rispetto, sapevano che per me sarebbe stato difficile compiere quel passo".