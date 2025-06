Sarri-Lazio, il matrimonio continua. Scongiurate le dimissioni

È servito un confronto tra il tecnico toscano e la società per calmare le acque, la Lazio è convinta di poter proseguire con Sarri che, al momento, non ha mandato segnali di dimissioni a Lotito e Fabiani. La delusione rimane, il tecnico voleva essere informato fino in fondo della situazione. Sarri crede di non poter lasciare così dopo le dimissioni di marzo 2024, vuole mantenere la parola data non solo alla società, ma a tutto l’ambiente Lazio. “Sono tornato alla Lazio perché è un ambiente a cui voglio molto bene. Ho avuto un buon rapporto con tutti, è un ambiente dal quale mi sono sentito apprezzato, mi hanno voluto bene e quindi ci torno volentieri anche per questo motivo. È un ritorno di affetto nei confronti di tutti, tifoseria compresa, e si possono aspettare che faccia il mio lavoro con affetto e amore”. Un ritorno d’amore che Sarri vuole dunque rispettare, ma non è disposto a fare da parafulmine per tutte le problematiche della Lazio. Il Comandante vuole essere garante del campo, di quegli aspetti in cui può incidere. Il resto spetta alla società, dal rapporto con l’ambiente agli aspetti prettamente gestionali che in questo momento legano le mani della Lazio sul mercato. La strategia di Lotito di far valere da luglio la norma che entrerà in vigore da gennaio non funzionerà, non c’è stata alcuna apertura né dalla FIGC né dalla Lega Serie A. Servirà allora sbloccare almeno l’indice di liquidità e per farlo servono circa 60 milioni. Improbabile un aumento di capitale, Lotito in 21 anni di gestione non si è mai esposto oltre i cinque milioni di euro, per questo servirà un mercato in uscita lungimirante, vendendo tutti gli esuberi riducendo sensibilmente il monte ingaggi e preservando i migliori, che ad oggi non possono essere sostituiti. Sarà un’estate caldissima in quel di Formello, dove al comando però ci sarà ancora ancora Maurizio Sarri.