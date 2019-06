Psg, Leo all'assalto di Bonucci e Milinkovic-Savic

29/06/2019

Leo annusa l'aria e si muove di conseguenza. Quindi alza il telefono e la butta lì, più o meno in questi termini: che margini ci sono di trattativa? Mentre la Juve e Paratici volavano a Parigi per chiudere l'affare Rabiot, dalla capitale francese partiva la controffensiva di Leonardo che, seguendo con attenzione la rincorsa dei bianconeri a de Ligt e le possibili implicazioni tecniche, sondava il terreno con Alessandro Lucci per Leonardo Bonucci.



Il senso dell'interessamento del ds dei parigini è tutto qui: se de Ligt va alla Juve, Bonucci rischia di giocare poco. Perché quindi non prendere in considerazione un passaggio al Psg? E in effetti il discorso sarà difficilmente chiuso qui, perché se è vero che Bonucci sta bene a Torino e sposta mal volentieri la sua famiglia - come dimostrato anche dall'anno sabbatico al Milan -, è altrettanto innegabile che il centrale bianconero non abbia alcuna intenzione di passare una stagione da seconda linea alle spalle del talento olandese rischiando, tra l'altro, di perdere terreno nella rincorsa agli Europei con la Nazionale. Il che, per essere ancora più chiari, non significa affatto che Bonucci andrà al Psg, ma che un pensiero ce lo farà non si può e non si deve escludere.



Anche perché un'altra questione va valutata attentamente: va bene che la Juve non ha bisogno di soldi e non ha necessità di fare cassa - anche per tutte le piccole, ma particolarmente fruttuose operazioni in uscita già operate, ultima quella di Spinazzola alla Roma -, ma i conti devono restare in ordine anche nel club bianconero che, oltre a offrire un super-ingaggio a Rabiot e a de Ligt, dovrà versare una bella cifra per quest'ultimo all'Ajax e, nel frattempo, sta lavorando per provare a strappare Pogba allo United mettendo quindi in conto una spesa che si aggirerà, solo per il cartellino, attorno ai 150 milioni. In questo senso, se Leonardo dovesse offrire una trentina di milioni per Bonucci, è più che credibile che la Juve possa prendere in debita considerazione l'offerta.