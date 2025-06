Lazio, Tchaouna al Burnley per 15 milioni. Perché Lotito dichiara i big incedibili

La Lazio infatti non potrà fare mercato fino alla fine della sessione estiva e dovrà rimandare qualsiasi operazione in entrata alla finestra di gennaio. Ed è proprio questa la motivazione per cui la società biancoceleste non ha alcuna intenzione di fare cessioni in estate. Per quanto fare cassa possa ripianare i conti societari, il mercato rimarrà comunque bloccato fino a gennaio e per questo non ci sarebbero margini per sostituire i partenti. L’unica eccezione riguarda i calciatori che all’interno del loro contratto hanno una clausola rescissoria, come ad esempio Rovella e Guendouzi che piacciono a diversi club. Se l’Inter si dovesse presentare con 50 milioni di euro per il regista italiano, i biancocelesti non potranno far altro che affidarsi alla decisione di Rovella di rifiutare eventualmente la proposta nerazzurra. Per il francese ci sono stati timidi interessamenti da club della Premier League, ma anche per lui l’unica possibilità di cessione è attraverso la clausola rescissoria da 50 milioni.