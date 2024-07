Lazio, rinforzo a centrocampo: tutto fatto per l'arrivo di Castrovilli 

ARRIVA DA SVINCOLATO

L'ex centrocampista della Fiorentina arriva da svincolato e firmerà un triennale con il club biancoceleste

© Getty Images Gaetano Castrovilli sarà un nuovo giocatore della Lazio. Dopo aver lasciato la Fiorentina da svincolato al termine dell'ultima stagione, il centrocampista ripartirà dalla capitale e lo farà con la maglia biancoceleste. Nelle ultime ore ci sono stati i contatti decisivi per la chiusura dell'affare: l'ex viola firmerà un contratto triennale a 2 milioni di euro a stagione. Inoltre, Castrovilli ha anche già svolto le visite mediche e in settimana ci saranno tutte le firme di rito.

Dopo gli addii di Luis Alberto e Kamada, la Lazio ha trovato a centrocampo il giocatore che dovrebbe fare il trequartista nel 4-2-3-1 di Baroni. Con la maglia della Fiorentina, Castrovilli ha dimostrato di poter giocare si da mezz'ala che dietro alle punte, chiudendo la sua esperienza in viola con 14 gol e 10 assist all'attivo in 131 partite. L'ultima stagione, però, non è stata delle migliori a causa di un infortunio al ginocchio che l'ha tenuto fuori fino a marzo. Proprio contro il Verona di Baroni ha trovato l'unico gol della passata stagione.