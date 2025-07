Il Fenerbahce vuole confermasre Skriniar. Il difensore ex Inter ha passato a Istanbul gli ultimi sei mesi. Ora però il prestito è terminato e il centrale ha fatto ritorno a Parigi, dove non rientra nei piani di Luis Enrique. E allora, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, Mourinho avrebbe chiesto ai suoi dirigenti di confermare lo slovacco: i vertici del club turco sono in continuo contatto con quelli dei parigini per trovare una soluzione.