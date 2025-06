Lazio, Sarri non sapeva del blocco del mercato e ora riflette

Il blocco del mercato in entrata per la Lazio ha sorpreso, e non poco, Maurizio Sarri. L'allenatore toscano aveva accettato di tornare in biancoceleste con entusiasmo, era consapevole della difficile situazione lato rinforzi ma, spiega il Corriere dello Sport, non era stato informato di quanto fosse seria la situazione. La Covisoc (osservati che al 31 marzo erano stati sforati i tre parametri Figc, indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato) infatti ha decretato che non si potranno fare acquisti fino a settembre a meno che il presidente Lotito non ripiani il deficit alleggerendo l'organico o immetta liquidità con mezzi propri.