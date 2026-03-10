Serie C, il Picerno ha esonerato l'allenatore Valerio Bertotto

Due giorni dopo la sconfitta per 2-0 nello scontro-salvezza sul campo della Cavese, il Picerno (serie C, girone C) ha esonerato l'allenatore Valerio Bertotto. La decisione è stata presa stamani dalla società lucana, che - come reso noto dall'ufficio stampa - ha sollevato dall'incarico anche l'allenatore in seconda Claudio Bazeu. "La conduzione tecnica della prima squadra - è scritto nel comunicato - è affidata momentaneamente a Guido Di Deo". A sette giornate dalla fine della regular season, il Picerno, al sedicesimo posto su 20 squadre, con 31 punti, è quindi in piena lotta per non retrocedere. Bertotto era arrivato a Picerno il 13 ottobre scorso, prendendo il posto dopo nove giornate dell'esonerato Claudio De Luca.