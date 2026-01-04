Serie A: Lazio-Napoli 0-2, decidono i gol di Spinazzola e Rrahmani

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Napoli, che sbanca l'Olimpico: 2-0 alla Lazio. Entrambi i gol arrivano nel primo tempo: al 14' slocca la gara Spinazzola con un tiro al volo su cross di Politano poi al 32' il raddoppio di testa di Rrahmani su punizione ancora di Politano. Gli azzurri sfiorano il tris con Elmas, che colpisce la traversa. Nella ripresa Lazio più propositiva ma il Napoli controlla. Rosso a Noslin per doppia ammonizione poi espulsi Mazzocchi e Marusic, protagonisti di una rissa. Traversa di Guendouzi nel finale. Prima vittoria in carriera di Conte contro Sarri.



LA PARTITA

Sarri si affida a Noslin, unica punta a sua disposizione dopo la partenza di Castellanos e con Dia in Coppa d'Africa, nel tridente con Cancellieri - che ha vinto il ballottaggio con Isaksen - e Zaccagni. Guendouzi (uomo mercato) e Basic tornano a centrocampo. Vecino out per febbre. Conte ripropone lo stesso Napoli del trionfo in Supercoppa e della trasferta vincente di Cremona. Conferma di Juan Jesus tra i titolari in una difesa che non ha incassato gol nelle ultime tre gare. Elmas vince il ballottaggio con Noa Lang per completare il tridente con Neres e Hojlund. Lucca messo ko dalla febbre. Primo tempo dominato dal Napoli in lungo e in largo. Gli azzurri sfondano con facilità sulla destra, dove Politano fa ammattire Pellegrini, che non riesce a tenerlo. Al 14' il numero 21 azzurro si inventa un cross che taglia tutta l'area e a sinistra trova Spinazzola: Cancellieri è in ritardo in chiusura e l'ex Roma colpisce per l'1-0. Il raddoppio arriva su palla inattiva: punizione di Politano dalla destra e testata vincente di Rrahmani. La Lazio si lamenta per presunti blocchi in area ma l'arbitro convalida. Traversa di Elmas. Nessun cambio a inizio ripresa. Più propositiva la Lazio che aumenta il pressing ma la squadra di Conte controlla senza affanno. Noslin si fa espellere per doppia ammonizione poi rosso anche a Marusic e Mazzocchi, che vengono alle mani e sono divisi da Conte. Il Napoli risponde al Milan, per la Lazio anche due rossi che pesano tantissimo in una situazione già di emergenza.