Serie A: Lazio-Napoli 0-2, decidono i gol di Spinazzola e Rrahmani

Entrambi i gol azzurri nel primo tempo: espulso anche Mazzocchi nella squadra di Contedi Antonella Pelosi
Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Napoli, che sbanca l'Olimpico: 2-0 alla Lazio. Entrambi i gol arrivano nel primo tempo: al 14' slocca la gara Spinazzola con un tiro al volo su cross di Politano poi al 32' il raddoppio di testa di Rrahmani su punizione ancora di Politano. Gli azzurri sfiorano il tris con Elmas, che colpisce la traversa. Nella ripresa Lazio più propositiva ma il Napoli controlla. Rosso a Noslin per doppia ammonizione poi espulsi Mazzocchi e Marusic, protagonisti di una rissa. Traversa di Guendouzi nel finale. Prima vittoria in carriera di Conte contro Sarri.
LA PARTITA
Sarri si affida a Noslin, unica punta a sua disposizione dopo la partenza di Castellanos e con Dia in Coppa d'Africa, nel tridente con Cancellieri - che ha vinto il ballottaggio con Isaksen - e Zaccagni. Guendouzi (uomo mercato) e Basic tornano a centrocampo. Vecino out per febbre. Conte ripropone lo stesso Napoli del trionfo in Supercoppa e della trasferta vincente di Cremona. Conferma di Juan Jesus tra i titolari in una difesa che non ha incassato gol nelle ultime tre gare. Elmas vince il ballottaggio con Noa Lang per completare il tridente con Neres e Hojlund. Lucca messo ko dalla febbre. Primo tempo dominato dal Napoli in lungo e in largo. Gli azzurri sfondano con facilità sulla destra, dove Politano fa ammattire Pellegrini, che non riesce a tenerlo. Al 14' il numero 21 azzurro si inventa un cross che taglia tutta l'area e a sinistra trova Spinazzola: Cancellieri è in ritardo in chiusura e l'ex Roma colpisce per l'1-0. Il raddoppio arriva su palla inattiva: punizione di Politano dalla destra e testata vincente di Rrahmani. La Lazio si lamenta per presunti blocchi in area ma l'arbitro convalida. Traversa di Elmas. Nessun cambio a inizio ripresa. Più propositiva la Lazio che aumenta il pressing ma la squadra di Conte controlla senza affanno. Noslin si fa espellere per doppia ammonizione poi rosso anche a Marusic e Mazzocchi, che vengono alle mani e sono divisi da Conte. Il Napoli risponde al Milan, per la Lazio anche due rossi che pesano tantissimo in una situazione già di emergenza.
LE PAGELLE DEL NAPOLI
Milinkovic-Savic 6: un solo pericolo dalle sue parti nel primo tempo e il portierone lo sventa con un'uscita con i pugni. Nel finale lo salva la traversa su conclusione di Guendouzi.
Di Lorenzo 6,5: solida prestazione da capitano: chiude e imposta.
Rrahmani 6,5: stacco di testa vincente e primo gol in stagione. "Era ora!", urla Conte dalla panchina. Subito dopo regala una palla velenosa a Noslin ma l'attaccante della Lazio non riesce a finalizzare. (34' st Buongiorno sv)
Juan Jesus 6,5: puntuale negli interventi. Provvidenziale il recupero su Isaksen nel finale e il salvataggio in angolo.
Politano 7,5: gran giocata con doppia finta per liberarsi della marcatura di Pellegrini e cross per l'1-0 di Spinazzola a firmare il terzo assist della stagione. Concede il bis pennellando la punizione per il 2-0 di Rrahmani. E quattro.
Lobotka 6,5: solito uomo d'ordine in mezzo al campo, sempre preziosissimo anche in fase di copertura.
McTominay 6: resta in campo nonostante la brutta botta al ginocchio dopo uno scontro con Zaccagni. Cerca il gol ma oggi la mira non è giusta.
Spinazzola 6,5: non è al 100% per un fastidio muscolare accusato a Cremona ma stringe i denti e si fa trovare al posto giusto nel momento giusto: destro potente al volo su cui Provedel non può nulla. Secondo centro in campionato (33' st Gutierrez sv)
Neres 7: parte forte sulla fascia e punta subito l'avversario. Una spina costante nella difesa biancoceleste. Doppio dribbling a scartare l'avversario e palla d'oro per Elmas. Esce dolorante alla caviglia destra. (25' st Mazzocchi 5)
Hojlund 6: Gila lo 'francobolla' e il danese fatica a liberare il suo strapotere fisico. Quando ci riesce è potenza pura. (41'st Lang sv)
Elmas 6,5: la traversa gli nega la gioia del gol. Si muove con facilità tra le linee e conferma il buon momento. (41' st Ambrosino sv)
Conte 7: partita preparata e letta alla perfezione: pressing alto, catene laterali dominanti, gestione dei momenti. Napoli solido, maturo, autoritario.
IL TABELLINO
Lazio-Napoli 0-2
Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 5, Gila 6, Romagnoli 5,5, Pellegrini 4,5 (17' st Lazzari 6); Guendouzi 5,5, Cataldi 5,5 (26' st Belahyane 5,5), Basic 5,5; Cancellieri 5 (26' st Isaksen 6), Noslin 5, Zaccagni 5,5 (42' st Pedro sv). A disposizione: Mandas, Furlanetto, Rovella, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Serra, Farcomeni. All.: Sarri 5.
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5 (33' st Buongiorno sv), Juan Jesus 6,5; Politano 7,5, Lobotka 6,5, McTominay 6, Spinazzola 6,5 (33' st Gutierrez sv); Neres 7 (25' st Mazzocchi 5), Hojlund 6 (41' st Lang sv), Elmas 6,5 (41' st Ambrosino sv). A disposizione: Meret, Contini, Olivera, Marianucci, Prisco. All.: Conte 7.
Arbitro: Massa
Marcatori: 14' Spinazzola, 32' Rrahmani
Ammoniti: Zaccagni, Cataldi (L) Rrahmani (N)
Espulsi: 36' st Noslin (L) per doppia ammonizione, 42' st Marusic (L) e Mazzocchi (N) per reciproche scorrettezze
LE STATISTICHE DI LAZIO-NAPOLI
Il Napoli ha vinto quattro partite consecutive con annesso clean sheet in tutte le competizioni per la prima volta da aprile-maggio 2025 (quattro anche in quel caso).
Amir Rrahmani è il difensore centrale che ha segnato più gol nelle ultime cinque stagioni di Serie A (11 dal 2021/22 alla stagione in corso).
Dal suo arrivo a Napoli (febbraio 2020), Matteo Politano (28G+27A) è uno dei tre giocatori italiani che hanno segnato più di 25 gol e fornito più di 25 assist in Serie A, insieme a Domenico Berardi (62G+41A) e ad Antonio Candreva (28G+31A).
Leonardo Spinazzola (due reti in 13 presenze nel torneo in corso) ha eguagliato il suo record di reti in una singola stagione in Serie A (due in 27 match con la Roma nel 2020/21).
Per la terza volta nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17), la Lazio ha perso almeno sei delle prime 18 partite di un campionato di Serie A (sei nel 2025/26 e nel 2021/22 e sette nel 2023/24).
Matteo Politano ha fornito due assist in una partita di Serie A per la prima volta dal 28 febbraio 2024 (due contro il Sassuolo).
La Lazio non ha effettuato alcun tiro nello specchio in una partita di Serie A per la prima volta dal 6 maggio 2023 (contro il Milan, sempre con Maurizio Sarri in panchina).
La Lazio ha subito due gol nel corso del primo tempo di una partita di Serie A per la prima volta dal gennaio 2025 (in casa contro la Fiorentina).
La Lazio (2N, 1P), non ha trovato il successo per tre gare di fila in un singolo campionato di Serie A dalle ultime tre gare dello scorso torneo (2N, 1P).
La Lazio è la squadra che ha subito più espulsioni in questa Serie A (sette), i biancocelesti hanno eguagliato i cartellini rossi ricevuti nell’intero scorso campionato (sette appunto).
Da quando il Napoli è tornato in Serie A (dal 2007/08) solamente contro Juventus (25) e Inter (20) la Lazio ha perso più partite nel torneo che contro gli Azzurri (19).
Con la gara di oggi, Adam Marusic è entrato nella top-10 dei giocatori che hanno disputato più partite con la Lazio in Serie A (10° posto al pari di Paolo Negro; 264 match).
Leonardo Spinazzola ha raggiunto le 50 presenze con il Napoli in tutte le competizioni.