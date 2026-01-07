A 16 anni pensava di smettere, ora è il nuovo bomber della Lazio: chi è Petar Ratkov

Il classe 2003 arriva dallo Strasburgo per 15 milioni di euro
Nove gol e due assist in 17 giornate di campionato. Il curriculum di Petar Ratkov non è niente male. La Lazio ha deciso di puntare su un attaccante giovane per riempire la casella lasciata vuota dall'addio di Castellanos e ha scelto il classe 2003 del Salisburgo.
Arrivato in Austria nel 2023 dalla Backa Topola, il serbo spicca per la sua fisicità: alto 1,93, Ratkov può giocare sia da punta centrale, ma all'occorrenza anche da ala sinistra. Il giovane si sta formando come un attaccante moderno: molto presente in aerea di rigore e gran lavoro spalle alla porta.
Petar, però, nel suo percorso incontra anche qualche difficoltà. Dopo essersi ritrovato in sesta divisione con la DIF Belgrado (squadra con cui ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio) a 16 anni pensa addirittura di smettere, ma il passaggio alla Backa Topola gli dà la giusta motivazione per continuare. Al Salisburgo si toglie anche delle soddisfazioni personali: il 17 febbraio 2024 segna il gol più veloce nella storia del campionato austriaco (dopo appena sei secondi) contro il Blau-Weiß Linz.
Capitolo nazionale, Ratkov fa il suo esordio con la Serbia U19 nell'ottobre 2021, raccogliendo otto presenze e tre gol. Un anno dopo viene chiamato con l'Under 21 per poi fare il suo debutto con la prima squadra nel settembre 2023.
Insomma, Sarri si ritroverà in squadra un calciatore che può crescere ancora tanto e che grazie al suo destro e alle sue doti fisiche darà al tecnico biancoceleste diverse soluzioni offensive.